Helppo kuulla -viikko haastaa kehittämään kuunteluympäristöjä

Induktiosilmukka on ainoa standardisoitu äänensiirtomenetelmä, joka auttaa kuulon apuvälineen käyttäjää kuulemaan helposti ilman pinnistelyä. Silmukkajärjestelmän avulla ääni kulkeutuu ilman häiriöääniä suoraan käyttäjän kuulon apuvälineeseen. Induktiosilmukka on kustannustehokas ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka on tarpeellinen yli sadalle tuhannelle kuulon apuvälineen käyttäjälle Suomessa.

–Esteettömyysasetus velvoittaa, että jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä. Kuitenkin asetusta tulkitsevassa ministeriön oppaassa korostetaan, että induktiosilmukka tulisi olla kaikissa niissä tiloissa, joissa tilan koko tai muut ominaisuudet eivät mahdollista hyviä kuunteluolosuhteita kuulovammaisille henkilöille, sanoo Kuuloliiton asiantuntija Jukka Rasa.

Suomalainen väestö ikääntyy ja jatkossa kuulon apuvälineitä käyttäviä henkilöitä on aiempaa enemmän. Julkisissa tiloissa tulee olla toimivat äänensiirtojärjestelmät. Myös palvelupisteisiin tarvitaan palvelupistesilmukoita. Esimerkiksi terveydenhuollon asiakaspalvelussa on tärkeää, että huonokuuloinen saa silmukan avulla ammattilaisen puheesta selvää, eikä asiakkaan asiat leviä muille ympärillä oleville.

Äänensiirtojärjestelmän lisäksi kuunteluympäristöjen esteettömyyttä voi lisätä hyvin akustoiduilla tiloilla. Hyvästä akustiikasta hyötyvät kaikki, mutta hyvä akustiikka on erityisen tärkeä henkilöille, joilla on kuulemisen ongelmia. Jonkinasteinen kuulonalenema on noin 800 000 suomalaisella. Väestön ikääntyessä rakennetun ympäristön akustiikkaan on kiinnitettävä yhä enemmän huomioita äänensiirtojärjestelmien lisäämisen ohella. Kuuloliitto haluaa Helppo -kuulla viikolla kannustaa kaikkia julkisia toimijoita ja yrityksiä panostamaan kuunteluympäristön esteettömyyden kehittämiseen.

–Osana Helppo kuulla -viikkoa avaamme myös Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinnon haun. Olemme täksi vuodeksi uudistaneet palkinnon myöntämisen kriteerejä sekä lisänneet palkintoon 1000 euron rahapalkinnon. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi. Sen tarkoitus on kannustaa eri toimijoita kehittämään kuunteluympäristöjen esteettömyyttä ja varmistamaan yhdenvertaiset osallistumisen mahdollisuudet kuulovammaisille, painottaa kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen.

Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinnon saajaa voi ehdottaa 16.5–26.8.2022 välisenä aikana. Kuuloliiton liittohallitus valitsee palkinnonsaajan ehdotusten pohjalta. Palkinto luovutetaan Kuuloliiton liittokokouksen yhteydessä lokakuussa 2022. Katso tarkemmat ohjeet palkinnon kriteereistä Kuuloliiton www-sivuilta.