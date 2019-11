Helsingillä useita valtteja startup-kaupunkien mittelössä – kärjessä toimivuus sekä maailman paras työn ja vapaa-ajan tasapaino

Helsingin kaupungilla ja Slushilla on yhteinen tavoite: Helsingin saattaminen maailmankartalle kärkipaikkana olla kasvuyrittäjä, mutta samalla myös elää toimivaa ja hyvää arkea. Uudella, aiempaa merkittävämmällä Slush-yhteistyöllä Helsinki havittelee kaupunkiin lisää kansainvälisiä kykyjä ja vahvempaa erottautumista Euroopan muista startup-kaupungeista.

Helsingillä on osaajien houkuttelussa monta valttia.



“Helsingin menestys on suurelta osin riippuvainen uuden yritystoiminnan syntymisestä ja osaajien houkuttelun onnistumisesta. Kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi myös mielikuvaa kaupungista pitää kehittää kansainvälisillä areenoilla. Slushilla on tässä merkittävä rooli ja muun muassa tämän vuoksi aiempaa vahvempi yhteistyö tapahtuman kanssa on Helsingille tärkeää”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Helsinki tiivisti yhteistyötään Slushin kanssa

Helsingin kaupungin ja Slushin uusi, entistä tiiviimpi yhteistyö keskittyy Helsingin tunnettuuden kasvattamiseen ja kasvuyrityskentän tukemiseen. Tämä näkyy vahvasti erityisesti tapahtuman kansainvälisille kävijöille.



Kasvuyrittäjyys voi olla merkittävä keino maailmaa painavien, globaalien ongelmien ratkaisuun. Slush ja Helsinki tekevät kasvavissa määrin yhteistyötä myös siinä, että Helsinki voisi toimia johtavana kasvupaikkana tällaisille yrityksille.



“Uskomme, että yrittäjyys on yksi tehokkaimmista keinoista muuttaa maailmaa. Yrittäjät ovat aina olleet ongelmanratkaisijoita. Nyt maailmaa painavat ongelmat ovat entistä monimutkaisempia ja kiireellisempiä ratkaista. Tässä kasvuyritykset voivat olla avainasemassa: ne voivat toimia nopeana väylänä merkittävien ratkaisujen levittämisessä“, Slushin toimitusjohtaja Andreas Saari toteaa.



Slushin ja kaupungin yhteiskampanja ”4 Reasons” tuo kasvuyrittäjyyttä esille keinona ratkaista maailman merkittäviä ongelmia. Helsingillä on lisäksi oma kampanjateema ”A worklife worth living”, joka viestii kaupungin tarjoamasta kärkiluokan elämänlaadusta sekä toimivuuden kautta syntyvästä työelämän ja vapaa-ajan tasapainosta.



Helsinki on myös Slushin uuden tuotekehitysalaan keskittyvän Ready to Launch -tapahtuman pääkumppani. Vastaava visionäärinen tilaisuus on pitkään puuttunut Pohjoismaista. Kaapelitehtaalla 20. marraskuuta järjestettävään tapahtumaan odotetaan noin tuhatta kävijää.



Tänä vuonna Slush-tarjontaan voi tutustua myös ilman pääsylippua. Slush 100 -pitching-kilpailun semifinaali järjestetään ensimmäistä kertaa julkisella paikalla, keskellä Kampin kauppakeskusta 20. marraskuuta. Tapahtumassa varhaisen vaiheen startupit haastavat toisiaan pitchauskilpailun merkeissä. Helsinki on yksi tapahtuman kumppaneista.

Maria 01 ja hautomotoiminta siivittävät matkaa Euroopan johtavaksi kokeilualustaksi

Helsingissä vanhaan sairaalarakennukseen vuonna 2016 perustettu Maria 01 on parhaillaan laajentumassa Euroopan suurimmaksi startup-kampukseksi.

Laajennuksen ensimmäinen, olemassa olevia tiloja hyödyntävä vaihe valmistui lokakuussa ja kampus on tuplannut kokonsa 20 000:een neliömetriin. Suunnitelman mukaan vuoteen 2026 mennessä uudisrakentamisella 70 000:n neliönkokoon kasvavalla kampuksella on tulevaisuudessa tilaa noin 650:lle uudelle toimijalle ja 6 000:lle uudelle työntekijälle. Laajennuksen toteuttavat yhteistyössä YIT, Keva ja Helsingin kaupunki.

Tällä hetkellä tiloissa työskentelee reilut 1 100 henkilöä, yli 130 startupia ja kasvuyritystä, 12 venture capital -rahastoa sekä useita startup-ekosysteemin toimijoita, kuten yksityissijoittajien verkosto FiBAN, osaamiskiihdyttämö The Shortcut ja uusi pelialaa tukeva yhdistys Games Capital Helsinki.

Maria 01:n taustalla ovat Slush-tapahtuman omistava Startup-säätiö, Helsingin Uusyrityskeskus sekä Helsingin kaupunki.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. Helsinki haluaa olla vuoteen 2025 mennessä Euroopan johtava alusta kokeiluille ja uutta luovalle yritystoiminnalle. Tavoitteeseen päästäkseen Helsinki käynnistää ja tukee hautomotoimintaa etenkin kasvualoilla sekä aloilla, joilla on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan.

Seuraavana avauksena vuodenvaihteessa on aloittamassa Helsingin ensimmäinen terveysalan yrityshautomo Health Incubator Helsinki, joka sijoittuu Meilahden kampukselle.

”Health Incubator Helsinki on yhdistelmä esihautomo- ja hautomopalveluja. Vastaava toimintamalli on yleistymässä Euroopassa. Tavoitteena on antaa pitkäjänteistä tukea varhaisen vaiheen tiimeille ja räätälöityä palvelua pidemmälle ehtineille startupeille. Lisäksi tiimeille ja yrityksille tarjotaan asiantuntija-apua liiketoimintaidean arvioimiseen ja skaalaamiseen sekä toimisto- ja yhteistyötiloja”, kertoo elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Hautomon taustalla toimii Health Capital Helsinki -konsortio, jossa kaupunki on mukana. Lisäksi konseptointivaiheessa on puhtaisiin ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin keskittyvä Urban Tech -hautomo.

Taustatietoa



Tällä viikolla Helsinki on kansainvälisten startupien, sijoittajien ja median kohtaamispaikka, kun Slush täyttää Messukeskuksen 21.–22. marraskuuta. Slush on taloudelliselta vaikuttavuudeltaan Helsingin merkittävimpiin kuuluva toistuva tapahtuma. Kansainvälisten kävijöiden keskimäärin kuluttama summa, 850–1 015 euroa, on tutkittujen tapahtumien osalta korkein koskaan mitattu (Sponsor Insight 2018). Tapahtuman todellinen arvo on kuitenkin talouslukuja laaja-alaisempi.



Slush tuo Helsinkiin kasvuyrityskentän ajankohtaisimmat ihmiset ja keskustelut sekä varmistaa, että Helsinki on ja pysyy kehityksen kärjessä. Slush on 12:n vuoden aikana kasvanut maailman startup- ja teknologiatapahtumien kärkeen. Tänä vuonna tapahtumaan odotetaan noin 25 000:tä kävijää yli 130:stä maasta. Mukana on noin 4 000 startupia, 2 000 sijoittajaa ja 600 kansainvälisen median edustajaa. Slushin vetovoimasta kertoo myös se, että tapahtuman toteuttamiseen osallistuu jälleen noin 2 400 vapaaehtoisen joukko.



Viimeisten vuosien aikana Helsinki on sijoittunut lukuisissa elämänlaatua ja työelämää mittaavissa kansainvälisissä vertailuissa kärkeen. Tuorein ykkössija napsahti työn ja vapaa-ajan tasapainoa mitanneesta Kisin selvityksestä (The Work-Life Balance Index 2019). Lisäksi Helsinki on muun muassa maailman kolmanneksi paras sijaintipaikka kasvuyritykselle (Valuer 2019) ja startup-ekosysteemimme on yhteisöllisyydeltään ja kunnianhimoisuudeltaan ykkösluokkaa (Startup Genome 2018). Suomi on puolestaan valittu maailman onnellisimmaksi maaksi (The World Happiness Report 2019) ja parhaaksi kohteeksi kansainvälisille expat-perheille (InterNations Expat Insider 2019).