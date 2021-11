Helsingillä useita valtteja startup-kaupunkien mittelössä – Slush tuo välivuoden jälkeen kasvuyrittäjät taas yhteen Messukeskukseen

Helsingin menestys on riippuvainen uuden yritystoiminnan syntymisestä ja osaajien houkuttelun onnistumisesta. Kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi myös mielikuvaa kaupungista pitää kehittää kansainvälisillä areenoilla. Tässä Slushilla on iso ja merkittävä rooli.

Kasvuyrittäjyys on myös merkittävä tekijä maailmaa painavien, globaalien ongelmien ratkaisussa. Slush ja Helsinki tekevät yhteistyötä myös siinä, että Helsinki voisi toimia johtavana kasvupaikkana erilaisia ratkaisuja kehittäville yrityksille.

”Helsinki haluaa olla kasvuyrityksille paras paikka tehdä liiketoimintaa. Tavoitteena on olla vuoteen 2025 mennessä Euroopan johtava alusta kokeiluille ja uutta luovalle yritystoiminnalle. Siksi Helsinki tukee myös Slushin ulkopuolella hautomopalveluita etenkin niillä aloilla, joilla on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan. Esimerkkeinä mainittakoon Helsinki Education Hub, Health Incubator Helsinki ja Urban Tech,” tiivistää Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Helsingissä vuonna 2016 perustettu Maria 01 -kasvuyrityskeskittymä on jo nyt yksi Euroopan merkittävimmistä startup-kampuksista. Se on saanut toiminnastaan laajasti tunnustusta ja viimeisimpänä marraskuussa 2021 tasavallan presidentin myöntämän kansainvälistymispalkinnon. Helsinki edistää yrittäjyyttä ja kasvua myös monin eri tavoin. Kaupungin tavoitteena on myös osaajien perheiden asettautumisen helpottaminen. Tätä tuetaan muun muassa puoliso-ohjelmilla ja varmistamalla koulunkäynnin jatkuvuus kansainvälisten osaajien lapsille.

Pitkäjänteinen työ yhdessä kasvuyritysekosysteemin kanssa onkin jo tähän mennessä tuottanut tulosta: ekosysteemin arvo on kolminkertaistunut vuodesta 2015 ja startup-yritysten yhteenlaskettu arvo ylittää jo 25 miljardia euroa. Syyskuussa julkaistussa Global Startup Ecosystem 2021 (GSER) -raportissa Helsingin seutu nousi maailman 20 parhaan kaupunkiseudun joukkoon nousevien startup-ekosysteemien listalla.

Helsingin vahvuudet sijoittumiskohteena monipuolisesti esillä

Helsingin kaupunki näkyy Slushissa monella tavalla. Kaupungilla on Slushin päätapahtumassa Messukeskuksessa oma esittelytila, jossa jaetaan tietoa sijoittajille, yrityksille ja startupeille tarjolla olevista palveluista. Lisäksi Helsingin kaupunki isännöi tapahtumassa Helsinki Partners Loungea, jossa on tarjolla monipuolista asiaohjelmaa eri kohderyhmille sijoittajista startupeihin. Helsinki Partners Lounge sijaitsee Slushin päätapahtuman yhteydessä, mutta siihen pääsee tutustumaan myös ilman pääsylippua.

Helsinki Partners Loungen tuottaa kaupungin uusi yhtiö Helsinki Partners, jonka roolina on vahvistaa kaupungin kansainvälistä tunnettuutta ja erottautumiskykyä. Uusi yhtiö yhdistää Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toiminnot ja sen toiminta lanseerataan Slushin yhteydessä.

”Helsinki Partnersin tehtävänä on vahvistaa kaupungin menestystä kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Uusi yhtiö edistää investointien, tapahtumien, osaajien ja vierailijoiden houkuttelua, kaupungin kansainvälistä markkinointia sekä maineen rakentamista. Helsingin kansainvälinen tunnettuus ja kyky erottautumiseen nousevatkin tulevaisuudessa korostetusti menestyksen keskiöön,” kertoo tammikuun alussa Helsinki Partnersin toimitusjohtajana aloittava Clarisse Berggårdh.

Lisäksi Helsingin kaupunki on mukana myös monissa Slushin aikana järjestettävissä sivutapahtumissa, kuten Finnish Flow -tapahtumassa Ateneumissa sekä Helsingin yliopiston Y Science -tapahtumassa. Kaupunki on esillä myös Slushin virallisella Speakers Dinnerillä Savoy-teatterissa, Oodissa järjestettävässä Founders Dayssä sekä kaupungintalon tapahtumatorilla järjestettävässä mediapäivässä.

Helsinki tekee yhteistyössä Slushin kanssa myös tapahtuman osallistujille kävijätutkimusta, jonka avulla kartoitetaan kaupungin kiinnostavuutta kasvuyrittäjien keskuudessa ja kehitetään vastausten perusteella sitä entisestään.

Slushin myötä Helsinki on ja pysyy kasvuyrityskentän kehityksen kärjessä

Slush järjestetään tänä vuonna jälleen viime vuoden tauon jälkeen. Vuoden 2020 Slush jouduttiin koronapandemian takia perumaan paikan päällä pidettävänä tapahtumana, mutta peruuntumisesta huolimatta Slush-yhteisö ei ole levännyt laakereillaan pandemiankaan aikana, vaan se on kehittänyt uusia tapoja verkottua: alkunsa ovat saaneet startup-yhteisö Node by Slush sekä verkkomedia Soaked by Slush.

Slush on taloudelliselta vaikuttavuudeltaan Helsingin merkittävimpiin kuuluva toistuva tapahtuma. Se tuo Helsinkiin kasvuyrityskentän ajankohtaisimmat ihmiset ja keskustelut sekä varmistaa, että Helsinki on ja pysyy kehityksen kärjessä. Tänä vuonna tapahtuma on suunniteltu 8000 hengelle, mikä on terveysturvallisuuden takia huomattavasti vähemmän kuin ennen koronapandemiaa järjestetyissä Slush-tapahtumissa. Tapahtuma on loppuunmyyty.

