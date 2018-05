Helsingin aikuisopisto muuttaa vanhaan Helsingin Kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennukseen

Opetustoiminta jatkuu perinteikkäässä koulukiinteistössä. Helsingin aikuisopisto on solminut vuokrasopimuksen Chydenia-rakennuksesta kiinteistönomistaja Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöjen kanssa. Vuokrasopimus takaa opetustoiminnan jatkuvuuden Töölön perinteisessä koulukiinteistössä. Tuloskiinteistöt Oy on toiminut neuvonantajana sopimuksessa.

Opiston toiminta siirtyy Chydenian tiloihin vuonna 2020, jossa aikuisopiston tavoitteena on luoda uusi helsinkiläinen 2020-luvun oppimiskeskus. Chydenia on bruttopinta-alaltaan noin 8 100 kerrosneliömetriä, ja kiinteistö peruskorjataan sisätiloiltaan pääosin opiston tarpeisiin.

”Olemme iloisia siitä, että HELAO:n ja sen opiskelijoiden avulla pääsemme jatkamaan rakennuksen perinnettä koulurakennuksena” sanoo Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöjen sijoitusjohtaja Jennifer Eloheimo.

Helsingin aikuisopisto on lähes 60-vuotias aikuiskoulutuskentän toimija. Opisto on Suomen toiseksi suurin yksityinen kansalaisopisto, joka toteuttaa vuosittain yli 1000 kurssia. Opiston opetusohjelmassa on mm. 16 vierasta kieltä, liikuntaa, tanssia, musiikkia, kuvataidetta, performanssitaidetta, elämäntaitoa, tietotekniikkaa ja retkeilyä. Opisto on profiloitumassa helsinkiläisen vapaan sivistystyön alueella oppimisen ja hyvinvoinnin keskukseksi. Myös avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta on runsasta.

Lisäksi opisto on viimeisten 25 vuoden aikana ollut merkittävä toimija maahan muuttaneiden uussuomalaisten integraatiokehityksen edistäjinä ja kotoutumiskoulutuksen toteuttajana. Erityisosaamisalueena opistossa on luku- ja kirjoitustaidottomien koulutus. Opisto ylläpitää myös aikuisten peruskoulua. Helsingin aikuisopiston sisaropisto on kansanopisto Aktiivi-Instituutti, joka toimii työelämän kehittämiskeskuksena Helsingin ydinkeskustassa Mikonkadulla. Helsingin aikuisopiston toiminnoista vastaa johtava rehtori Kari Karvonen.

Chydenia-rakennus on valmistunut vuonna vuosiluku 1923 alkujaan tyttölyseoksi ja siirtyi Kauppakorkeakoulun käyttöön vuonna 1969. Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöjen omistukseen kiinteistö siirtyi syksyllä 2017. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Töölössä sijaitsevat toiminnot muuttavat viimeistään kesällä 2019 Otaniemen pääkampukselle, jonka ytimeen on rakenteilla uusi Kauppakorkeakoulu.