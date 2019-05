Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar on ehdolla vuoden kansainväliseksi nuoreksi poliitikoksi

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Razmyar on ehdolla kansainvälisen Politician of the Year –palkinnon saajaksi. Palkinnon jakava One Young World –organisaatio nimeää Razmyarin ansioiksi hänen toimintansa apulaispormestarina ja erityisesti hänen nuorten hyväksi tekemänsä työ.

Apulaispormestari Nasima Razmyar. Kuva: Pertti Nisonen / Helsingin kaupunki

Razmyarin rinnalla ehdokkaina on 19 nuorta ja menestynyttä poliitikkoa ympäri maailmaa. Razmyar on ensimmäinen suomalainen ehdolla palkinnon saajaksi. - On hienoa saada tällainen tunnustus. Olen iloinen, jos voin olla nuorille esikuvana ja rohkaista heitä unelmoimaan ja asettamaan tulevaisuuden tavoitteet korkealle. Lisäksi ehdolla olo tuo hienoa kansainvälistä näkyvyyttä Helsingille, iloitsee Razmyar. Toista kertaa jaettavalla Politician of the Year -tunnustuksella halutaan nostaa esiin nuoria 18-35 –vuotiaita poliitikkoja, jotka ovat menestyksellisesti vaikuttaneet yhteiskunnallisiin asioihin joko valtiollisella tai paikallisella tasolla, ja jotka käyttävät asemaansa erityisesti nuorten asioiden edistämiseksi. Kansainvälinen raati valitsee viisi Politician of the Year –palkinnon voittajaa kesäkuussa. Raatiin kuuluu mm. Irlannin entinen presidentti Mary Robinson. Palkinnot jaetaan 22.-25. lokakuuta Lontoossa One Young World 2019 –huippukokouksessa. Lisätietoja

Hanna Isbom

Apulaispormestarin erityisavustaja

09 310 23131

hanna.isbom@hel.fi Johanna Snellman

tiedottaja

kaupunginkanslia, viestintä

puh. 040 843 0915

johanna.snellman@hel.fi

