Helsingin energia- ja ilmastoatlas antaa tietoa rakennuskannasta ja lämmityksen päästöjen vähennysmahdollisuuksista

Kulosaaren sillassa on havaittu korjausta vaativia vaurioita 8.3.2021 12:30:00 EET | Tiedote

Kulosaaren sillan perustuksissa on havaittu vaurioita, jotka vaativat sillan korjaamista. Vaurioita on havaittu sillan pohjoisreunassa, jossa kahteen sillan välitukeen on tullut halkeamia. Lisäksi samassa kohdassa merenpohjassa sijaitseviin perustuksiin on tullut painumia.