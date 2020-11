Helsingin ensi vuoden veroprosentit etenevät valtuuston päätettäväksi

Pääkaupunkiseudulla suositellaan kasvomaskin käyttöä peruskoulujen henkilöstölle 9.11.2020 11:00:00 EET | Tiedote

Koronaepidemia on pääkaupunkiseudulla edelleen kiihtymisvaiheessa. Alueen koronakoordinaatioryhmä on linjannut, että peruskoulujen koko henkilöstölle suositellaan kasvomaskien käyttöä työssä. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on valmistautunut myös muiden uusien suositusten ja toimenpiteiden nopeaan käyttöönottoon, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää.