Helsingin hiihtokausi alkaa heti lokakuun alussa 

Sähkön ja energian hintojen nopean kasvun vuoksi Helsingin kaupunki tekee konkreettisia energiansäästötekoja. Kivikon hiihtohalli avataan tänä vuonna, sillä hallissa on esimerkiksi vuokralaisten kanssa tehtyjä ja voimassa olevia yhteistyösopimuksia, hiihtohalliin viime kaudella myydyt sarjakortit ovat yhä voimassa ja hallin latulumet on säilötty rakennukseen jo viime keväänä ennen energianhintojen rajua kasvua. Osana Helsingin kaupungin energiansäästötoimenpiteitä Kivikon hiihtohallia ei kuitenkaan todennäköisesti avata enää vuoden 2023 syksyllä. Tällä hiihtokaudella ostetut Kivikon hallin sarjakortit ovatkin voimassa 5. helmikuuta 2023 saakka, jolloin halli suljetaan.

2022–2023 sisähiihtokaudella palvelut yhä ennallaan

Hiihtohalliin on vaihdettu lumi ja hallissa hiihdetään muun muassa LED-valaisemien loisteessa. Latua on kahdessa kerroksessa nousuineen ja laskuineen yhteensä reilu kilometri, eli peruskierros on 850 metriä ja lisälenkki 200 metriä. Latujen leveys on 6–8 metriä, ja ne soveltuvat sekä perinteiselle ja vapaalle tyylille. Sisäänpääsymaksuun sisältyy aina saunominen sivakoinnin jälkeen. Pukukoppitiloihin kannattaa varata mukaan euron kolikkopantti pukukaappia varten.

Hallin aulakahvila on avoinna päivittäin kello 7.00–20.00.Kivikon hallissa on mahdollisuus myös suksien säilytykseen. Lisäksi hiihtohallin aukioloaikoina tarjolla on myös muun muassa suksivuokrausta ja erilaisia suksien huoltopalveluita.

Kivikon hiihtohallin sisäänpääsyajat 3.10.2022−5.2.2023:

ma-su klo 7.00–20.00

Hiihtohalli suljetaan klo 21.00

Kivikon hiihtohallin hintatiedot:

Aikuiset

- kertamaksu 14 e

- 5 kerran sarjakortti 50 e (+ 3 e avainkortti)

- 10 krt 90 e (+ 3 e avainkortti)

Muut

- kertamaksu 12 e

- 5 kerran sarjakortti 40 e (+ 3e avainkortti)

- 10 krt 70 e (+ 3 e avainkortti)

Lapset (7−11-vuotiaat)

- kertamaksu 10 e

- 5 krt 30 (e + 3 e avainkortti)

- 10 krt 50 (e + 3 e avainkortti)

Perhelippu 15 e (yksi aikuinen ja yksi 7−11-vuotias lapsi).

Alle 7-vuotiaat lapset pääsevät hiihtämään maksutta pääsylipun lunastaneen ja hiihtävän aikuisen seurassa.

Kivikon hiihtohalli (linkki)