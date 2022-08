Helsingin hotellitarjonta kasvaa uudenlaisella majoituskonseptilla – näyttävän sisustuksen taustalla maailmankuulu suunnittelutoimisto

Unity Helsinki on näyttävällä designilla ja monipuolisilla palveluratkaisuilla varustettu asumisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin keskus, joka aukeaa Helsingin Jätkäsaareen torstaina 1. syyskuuta. Unity on tarkoitettu ensisijaisesti pidempiaikaiseen majoittumiseen ja työmatkalaisille, mutta tyylikkäät studiohuoneistot sopivat erinomaisesti monenlaiseen majoittumiseen. Unity Helsinki on myös toimistohotelli, josta kuka tahansa voi varata käyttöönsä työpöydän tai kokoushuoneen.

Unity Helsingissä on yhteensä 105 viihtyisää studiohuoneistoa sekä useita huipputeknologialla varustettuja työtiloja erilaisiin tarpeisiin. Asukkaiden käytössä on työtilojen lisäksi muun muassa kuntosali ja saunatilat. Rakennuksesta löytyy myös upealla panoraamamaisemalla varustettu kattobaari, joka on avoinna kaikille.

“Unityn asukkaat voivat keskittyä heille tärkeisiin asioihin ja jättää kaiken arkisen säädön meidän huoleksemme – he saavat kaiken tarvittavan saman katon alta. Kokonaisvaltaisen asumiselämyksen taustalla on tavoitteemme muuttaa ihmisten tapaa asua ja elää yhdessä. Haluamme rakentaa Unityn ympärille uudenlaisen inspiroivan yhteisön", Unityn Suomen maajohtaja Tina Kaikkonen kertoo.

Sisustuksen taustalla tunnettu suunnittelutoimisto

Unityn kohteet on sisustettu yhteistyössä maailmankuulun brittisuunnittelijan Tom Dixonin suunnittelutoimiston kanssa. Suunnittelufilosofiastaan tunnettu Dixon on yhdistänyt jokapäiväisen elämän monikäyttöisiin ja esteettisiin huonekaluihin.

Sekä Unity Helsingistä että toukokuussa Tampereelle avatusta keskuksesta löytyy kymmeniä yksityiskohtia myöten hiottuja huoneistovaihtoehtoja, joissa kaikissa on Tom Dixonin suunnittelemia tuotteita ja sisustusratkaisuja. Studiohuoneistojen ja työtilojen lisäksi Unity tarjoaa vuokralle myös laadukkaita kokous- ja tapahtumatiloja.

UNITY Helsinki

Välimerenkatu 22

105 studiohuoneistoa

46 työpistettä

Sauna, kuntosali, kahvila, concierge-palvelut, kattobaari

UNITY Tampere