Helsingin ja Kirkkonummen linjoille tulee lisää sähköbusseja vuoden vaihteesta alkaen

Vuoden vaihde tuo Helsingin ja Kirkkonummen bussilinjoille yhteensä 38 uutta sähköbussia. Myöhemmin keväällä sähköbusseja tulee vielä 11 lisää.

Helsingissä linjaa 59, Sompasaari – Malminkartano sekä runkolinjaa 500, Itäkeskus – Munkkivuori, ajetaan vuoden alusta lähtien kokonaan sähköbusseilla.

Kirkkonummen linjoista ajetaan vuoden vaihteesta alkaen sähköbusseilla reilut 60 prosenttia. Seitsemän vuoden sopimuskauden aikana osuus nousee yli 80 prosenttiin.

Sähköbussit tukevat HSL:n tavoitetta päästöttömästä joukkoliikenteestä

HSL arvioi, että Helsingin seudun bussilinjoilla kulkee vuoden 2025 loppuun mennessä 650 sähköbussia, mikä on noin puolet kaikista liikenteessä olevista autoista.

”Tavoitteemme on se, että Helsingin seudun joukkoliikenne olisi kokonaan päästötöntä vuoteen 2035 mennessä”, hankepäällikkö Ville Uusi-Rauva HSL:stä sanoo. ”Sähköbussit ovat tärkeässä roolissa matkalla kohti päämäärää, sillä niiden ajamisesta ei synny lainkaan lähipäästöjä tai kasvihuonekaasupäästöjä.”

Bussien sähköenergia on pohjoismaissa kestävästi tuotettua tuuli-, vesi- tai aurinkosähköä.

Kaikki 49 uutta sähköbussia ovat Pohjolan Liikenteen autoja.

”Pohjolan Liikenteen Kirkkonummen varikko on jo viides HSL-alueen varikko, jolta liikennöimme sähköbusseilla. Vuoden 2023 alussa käytössämme on 150 sähköbussia ja syksyllä niiden määrä kasvaa 230:een”, Pohjolan Liikenteen toimitusjohtaja Janne Hattula kertoo. ”Tavoitteemme on se, että koko bussikalustomme on sähköistetty vuoteen 2030 mennessä”,