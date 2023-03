Helsingin Jätkäsaareen uusia Hitas-asuntoja meren äärelle

As. Oy Helsingin Ahdinlaituri rakennetaan osoitteeseen Länsisatamankatu 41, ja työt käynnistyvät huhtikuussa. Kohde valmistuu alkuvuodesta 2026. Taloyhtiö koostuu kolmesta 9–15-kerroksisesta rakennuksesta. Ylimpään kerrokseen sijoittuvat asukkaiden yhteiset saunatilat ja kattoterassi, josta on näkymä merelle. Lähes kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke.

Asuntojen lisäksi kohteeseen tulee neljä liiketilaa, joista yksi on suunniteltu ravintolakäyttöön. Helsingin Ahdinlaiturin katolle asennetaan aurinkopaneeleita kattamaan osa kiinteistön sähkönkulutuksesta, ja kohde on A-energialuokkaa.

”Ahdinlaiturin kohde täydentää ja saattaa valmiiksi Atlantinkaaren korttelikokonaisuuden, jota on rakennettu hyvässä yhteistyössä Skanskan kanssa. As. Oy Helsingin Ahdinlaituriin rakentuu erinomaiselle paikalle monipuolinen valikoima uusia Hitas-asuntoja helsinkiläisille. Pilotoimme tässä hankkeessa ensimmäistä kertaa urakkasopimuksen allekirjoittamista sähköisesti”, sanoo yksikön päällikkö Merja Rukko Helsingin kaupungilta.

”Olen iloinen, että yhteistyömme Helsingin kaupungin kanssa jatkuu tässä korttelissa. Rakennamme Länsisatamankadulle yhteensä kolme kohdetta, joista ensimmäinen on valmistunut 2021. Rakennusten jalustaosan tummempi tiiliverhous yhdistettynä ylempien kerroksien ruudukkoaiheen rytmittämään valkobetonijulkisivuun muodostavat koko korttelille yhtenäisen ilmeen”, kertoo tulosyksikön johtaja Mikko Vaittinen Skanskasta.