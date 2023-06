Helsingin juhlaviikot hakee taiteellista johtajaa viisivuotiskaudelle 2025–2029. Marko Ahtisaari on toiminut Juhlaviikkojen taiteellisena johtajana syksystä 2018 lähtien ja vastaa kuluvan vuoden sekä vuoden 2024 festivaalin ohjelmasta. Uusi taiteellinen johtaja valitaan syksyn aikana ja hän aloittaa työnsä vuonna 2024.



Helsingin juhlaviikot on Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali ja Helsingin kesän päätösjuhla, joka järjestetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa. Festivaalin ja sen taiteellisen johtajan tehtävänä on tarjota helsinkiläisille sekä laajalle kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle ainutlaatuisia ja monimuotoisia taide-elämyksiä. Taiteelliselta johtajalta odotetaan laaja-alaista kokonaisnäkemystä taiteellisesta suunnittelusta, joten työhön voidaan valita myös työpari tai -ryhmä.

Juhlaviikkojen taiteellinen johtaja työskentelee festivaalia tuottavassa Helsingin tapahtumasäätiössä ja tekee läheistä yhteistyötä Juhlaviikkojen tuottajatiimin sekä festivaalin viestinnän, markkinoinnin, myynnin ja hallinnon kanssa.

Seuraavia Helsingin juhlaviikkoja vietetään 17.8.–3.9.2023. Ohjelma ja lisätiedot löytyvät kokonaisuudessaan verkossa osoitteessa helsinkifestival.fi.