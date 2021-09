Helsingin juhlaviikot jakoi 1000 Taidelahjaa ja toi pihoille 50 Korttelikonserttia

Jaa

Eilen 5. syyskuuta päättynyt Helsingin juhlaviikot toteutui suunniteltua suppeampana aluehallintoviraston linjausten peruutettua festivaalin esitykset 20. elokuuta alkaen. Tiukentuneet linjaukset olivat voimassa miltei päivälleen Juhlaviikkojen ajan samalla kun valtioneuvosto vielä päivitti koronastrategiaansa.

Festivaalin avajaisiltana 19. elokuuta Musiikkitalossa soi Helsingin kaupunginorkesterin tulkitsemana Philip Glassin Heroes Symphony, joka tavoitti Musiikkitalon yleisön lisäksi Helsingin Sanomien kautta yli 11 000 striimikatsojaa. Senaatintorilla soi lisäksi Hilda Länsmanin, Tuomas Norvion ja Tapani Rinteen live-ääniteos Janet Echelmanin Helsinki Biennaalin ohjelmaan kuuluvan verkkoveistoksen 1.78 yhteydessä.

"On turhauttavaa, ettei turvalliseksi suunniteltua Juhlaviikkojen ohjelmaa voitu toteuttaa kokonaisuudessaan. Korttelikonserttien ja Taidelahjojen avulla pääsimme kuitenkin tuomaan taidetta poikkeuksellisen lähelle ihmisiä, ja nyt suuntaamme katseemme vahvasti tulevaan” sanoo Marko Ahtisaari, Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja. “Uskon, että olemme toiminnallamme vaikuttaneet siihen, että valtioneuvosto ja viranomaiset ovat vihdoin heränneet. Olennaisinta on, että yleisö pääsee jälleen taiteen äärelle ja taiteilijat tekemään työtään."

Kokoontumisrajoitusten puitteissa täysille katsomoille esitettiin avajaisiltana myös Kaija Saariahon ja Jean-Baptiste Barrièren Ekstasis-konsertti Bio Rexissä, Roger Enon konsertti Musiikkitalossa sekä Tero Saarinen Companyn Transit-teoksen Suomen ensi-ilta Merikaapelihallissa.

Eilen sunnuntaina Musiikkitalossa päättynyt Brian Enon 77 Million Paintings and Other Audio-Visual Works -näyttely näkyi päivittäin myös talon mediaseinällä. Enon soundtrackeihin pohjautuvien elokuvien sarja jatkuu vielä syyskuun ajan Kino Reginassa. Taidehallissa puolestaan nähtiin Juhlaviikkojen ajan A I S T I T / Coming to Our Senses -näyttely. Neljän suomalaisen kulttuuri-instituutin nykytaidekokonaisuus jatkuu Belgian Gentissä tammikuussa 2022, jossa nähdään Helsingissä ensi-iltansa saanut Kid Kokon esitys Katoaminen – passio.

Kolmen festivaaliviikonlopun aikana jaettiin yhteensä tuhat Taidelahjaa ympäri Helsingin yhteistyössä OP Helsingin kanssa. Taidelahjojen sisältö oli yllätys niin lahjan antajalle kuin saajallekin, ja helsinkiläiset pääsivät kokemaan ainutlaatuisia hetkiä musiikkiesitysten sekä runouden, tanssin ja sirkuksen äärellä. Helsingin juhlaviikot suunnitteli taidelahja-konseptin ja sovelluksen avoimen lähdekoodin periaatteella ja jakoi ne festivaalien käyttöön ympäri maailman. Helsingin lisäksi Taidelahjoja on jaettu muun muassa Islannissa, Norjassa ja Irlannissa. Lisäksi Juhlaviikkojen päätösviikonloppuna 4.–5. syyskuuta kaupungin sisäpihoilla soi 50 intiimiä Korttelikonserttia jazzista kuoromusiikkiin yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa.

Seuraavia Helsingin juhlaviikkoja vietetään elokuussa 2022.