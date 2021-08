Helsingin juhlaviikot käynnistyy tänään 19.8.

Jaa

Helsingin juhlaviikkoja vietetään 19.8.–5.9. Avajaispäivän ohjelman ja näyttelyiden lisäksi festivaalin aikana jaetaan tuhat Taidelahjaa ja soitetaan 50 Korttelikonserttia. Festivaalin esitykset on peruttu 20.8. alkaen uusien yleisörajoitusten astuessa voimaan, mutta osa tapahtumista toteutuu poikkeusjärjestelyin festivaaliohjelman ulkopuolella.

Helsingin juhlaviikkojen avajaispäivänä 19.8. Musiikkitalossa esitetään Philip Glassin Heroes Symphony sekä Roger Enon konsertti ja avautuu Brian Enon 77 Million Paintings -näyttely, joka on koettavissa Musiikkitalon aukioloaikoina aina 5.9. saakka. André de Ridderin johtaman Helsingin kaupunginorkesterin esittämä Heroes Symphony nähdään myös striimilähetyksenä yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa. Oodin Kino Regina esittää lisäksi Brian Enon elokuvasoundtrackeihin perustavan elokuvasarjan.

Janet Echelmanin ilmatilaa muokkaavan verkkoveistoksen 1.78 yhteydessä Senaatintorilla kuullaan lisäksi Hilda Länsmanin, Tuomas Norvion ja Tapani Rinteen live-ääniteos. "Kutsumme kaikkia taiteen ystäviä käymään Helsingin Senaatintorilla tänään klo 21–23.59 välillä. Elävän taiteen rajoitukset astuvat voimaan puolilta öin, mutta sitä ennen ehtii," sanoo Juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari.

Bio Rexissä nähdään tänään 19.8. kaksi esitystä Kaija Saariahon ja Jean-Baptiste Barrièren Ekstasis-konsertista, ja Tero Saarinen Companyn Transit saa Suomen ensi-iltansa Merikaapelihallissa.

Kolmen festivaaliviikonlopun aikana jaetaan yhteensä lähes tuhat Taidelahjaa ympäri kaupungin yhteistyössä OP Helsingin kanssa. Kuka tahansa voi tilata läheiselleen maksuttoman taide-esityksen, jonka sisältö on yllätys niin lahjan antajalle kuin saajallekin. Taidelahjoja toimittaa lähes 50 kotimaista taiteilijaa muusikoista tanssijoihin, sirkustaiteilijohin ja runoilijoihin. Ensimmäiset Taidelahjat jaetaan 21.–22.8., ja niitä voi tilata vielä tänään osoitteessa taidelahja.helsinkifestival.fi. Seuraavan viikonlopun Taidelahjoja voi tilata jälleen maanantaista 23.8. klo 12 alkaen. Lisäksi Juhlaviikkojen päätösviikonloppuna 4.–5.9. kaupungin sisäpihoilla soi noin 50 intiimiä Korttelikonserttia.

Helsingin Taidehallissa avautuu 20.8. aistihavaintoihin pohjautuva A I S T I T / Coming to Our Senses -nykytaidekokonaisuus. Koreografi Satu Herralan ja kuvataiteilija Hans Rosenströmin kuratoimaan kokonaisuuteen lukeutuu Taidehallin teosten lisäksi Töölön katutilassa koettava ääni-installaatio Weaving, yearning sekä Kid Kokon Katoaminen – passio -esitys Stoassa.

Musica nova Helsinki -festivaalilla käynnistyneen Helsinki Polytopes -teossarjan ääni-installaatiota on koettavissa Vapaan taiteen tilassa, Keskuspuistossa ja Mustavuoren luonnonsuojelualueella. Uuden tanssin keskus Zodiak toteuttaa lisäksi Tiia Kasurisen I’m not entirely here (Cybersad) -teoksen sekä Kira Riikosen Cycle Cityn esitykset osana syksyn ohjelmistoaan uusin yleisörajoituksin.



Lisäksi Juhlaviikkojen ystäväfestivaalit SAMPO Festival, Outsider Art Festival, Runokuu, Perttu Häkkisen säätiön alakulttuuripäivä, Helsingin oopperakesä ja Viapori Jazz järjestävät ohjelmaa esityksin tai striimilähetyksin.

Tutustu toteutuvaan ohjelmaan: helsinkifestival.fi