Helsingin kalastusluvat vain verkosta 2019 alkaen

///KORJATTU TIEDOTE/// Helsingin mallin uudet hankkeet aloittavat tammikuussa 2019 15.11.2018 19:36 | Tiedote

Alueellisen ja osallistavan kulttuurityön eli Helsingin mallin uuden kauden 2019–2021 hankkeet on valittu. Valtaosa mukaan valituista toimijoista on ollut mukana mallin pilottikaudella 2016–2018, uusina aloittavat Suomalainen Barokkiorkesteri sekä Teatteri Tuike. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti Helsingin mallin avustusten kohdentumisesta kokouksessaan 15.11.2018. Tänään klo 18:07 lähetetyssä tiedotteessa oli Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön hanke kirjattu virheellisesti Vuosaareen suuntautuvaksi hankkeeksi. Hanke toteutetaan Kannelmäen ja Malminkartanon alueella. Tieto on korjattu alla olevaan listaukseen.