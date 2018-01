Helsingin kaupungille digitalisaatiojohtaja

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori julkisti tänään puheessaan Ratkaisu 18 -tapahtumassa, että Helsingin kaupunki rekrytoi digitalisaatiojohtajan.

Helsingin tuoreeseen strategiaan on kirjattu, että Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. ”Kaupunki tarvitsee visionäärin johtamaan tätä liikettä. Siksi aion palkata Helsingin kaupungille CDO:n, eli digitalisaatiojohtajan”, Vapaavuori sanoo.

Uudessa kaupunkistrategiassa Helsinki on asettanut tavoitteekseen olla maailman toimivin kaupunki. Digitalisaatiolla on tämän vision toteuttamisessa aivan keskeinen rooli. Kaupungilla on jo käynnissä monia digihankkeita, ja avoimesta datasta on tullut jo elimellinen osa Helsingin kaupungin toimintaa. Helsinki tavoittelee asemaa digitalisaatiokehityksen uranuurtajana.

”Etsimämme CDO tuo kaupungille eteenpäin nojaavaa ajattelua. Digitalisaatiojohtajalla tulee olemaan vahva, itsenäinen asema. Hänen tehtävänään on olla digitalisaation mahdollisuuksien edistäjä kaikilla organisaation tasoilla”, Vapaavuori jatkaa.

Pormestari korostaa, että työympäristönä kaupunki tarjoaa tulevalle digitalisaatiojohtajalle poikkeuksellisia mahdollisuuksia. ”Maan pääkaupungin vieminen digitalisaatiokehityksen kärkeen on erittäin kiinnostava, jopa kansainvälisessäkin mittakaavassa merkityksellinen tehtävä. Työ tarjoaa kokeneelle visionäärille aidon mahdollisuuden kehittää kaupungin asukkaille maailman edistyksellisintä arkea.”

Kaupungistuminen vahvistaa kaupunkien merkitystä globaalisti entisestään. Digitalisaation mahdollisuudet joko käytetään tai jätetään käyttämättä kaupungeissa. ”Menestyvän kaupungin on oltava kehityksen kärjessä”, Vapaavuori painottaa.

Digitalisaatiojohtaja työskentelee kaupunginkansliassa, suoraan kansliapäällikön alaisuudessa. Digitalisaatiojohtajan haku käynnistyy lähiviikkoina.