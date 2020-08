Helsingin kaupungin ensimmäinen sateenkaariasukasilta pidetään 8.9.

Helsingin kaupunki järjestää ensimmäisen sateenkaariasukasillan kaupungintalon tapahtumatorilla 8. syyskuuta kello 18–19.

Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta joko tapahtumatorille tai Helsinki-kanavalle. Koronatilanteen vuoksi tilaisuuden osallistujamäärä on rajattu (40 henkilöä), ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä.

Helsingin kaupunki järjestää Helsinki Pride -viikolla ensimmäisen sateenkaariasukasillan kautta aikojen.

Tilaisuudessa ovat läsnä pormestari Jan Vapaavuori, sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari Sanna Vesikansa, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Razmyar, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Pia Pakarinen ja kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Tilaisuuden juontaa Kelet Ali, joka tunnetaan yhtenä Suomen ballroom-tanssikulttuurin kuningattarista ja elämäkerrallisen Kelet-dokumentin nimihenkilönä.

Ennakkokysymyksiä voi lähettää verkossa ennen asukasiltaa.

Ennakkokysymyksiin pyritään vastaamaan sateenkaariasukasillan aikana.

Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä, mikäli aikaa jää.

Tilaisuudessa pormestari ja apulaispormestarit kertovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistymisestä kaupungin toiminnassa. Kaupunki pyrkii sateenkaariasukasillan myötä lisäämään erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovatkin kaupungin keskeisimpiä arvoja, jotka luovat vahvan perustan maailman toimivimman kaupungin rakentamiseksi.

”Sateenkaariasukasilta on yksi kaupungin monista konkreettisista toimenpiteistä, joilla edistetään kokonaisvaltaisesti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kaupunki on sitoutunut omassa toiminnassaan turvaamaan kaikkien kaupunkilaisten ihmisoikeudet ja puuttumaan määrätietoisesti syrjintään. Kaikkien helsinkiläisten pitää voida kokea, että Helsinki on heidän oma kaupunkinsa, ja sateenkaariasukasilta on uusi avaus tämän tavoitteen saavuttamiseksi”, toteaa pormestari Vapaavuori.

”Helsingin kaupunki kehittää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa määrätietoisesti. Haluamme toimia suunnannäyttäjinä niin kansainvälisesti kuin valtakunnallisesti syrjinnänvastaisessa toiminnassamme. Kannustammekin myös muita kaupunkeja järjestämään sateenkaariasukasiltoja, jotta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvat asukkaat pääsevät kertomaan näkemyksiään palveluiden laadusta”, jatkaa pormestari.

Sateenkaariasukasiltaan voi osallistua paikan päällä tai Helsinki-kanavalla



Helsingin kaupungin sateenkaariasukasilta järjestetään kaupungintalon tapahtumatorilla (Pohjoisesplanadi 11–13) tiistaina 8.9.2020 kello 18–19.

Tilaisuutta voi seurata sekä Helsinki-kanavalla suorana että myöhemmin tallenteena.

Ennakkokysymyksiä ja näkemyksiä illan teemoista voi lähettää pormestarille ja apulaispormestareille 7.9.2020 kello 10 saakka täältä.

Tilaisuudesta voi keskustella sosiaalisessa mediassa tunnisteella #sateenkaariasukasilta.



Koronatilanne saattaa aiheuttaa muutoksia tilaisuuteen.