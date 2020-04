Helsingin kaupungin kesätyöhaussa muutoksia

Koronakriisi vaikuttaa myös Suomen suurimman työnantajan Helsingin kaupungin kesätyöhakuihin. Kesärekrytoinnin tarve varmistetaan toimialakohtaisesti erikseen ja työsopimuksia tehdään harkiten niihin kesätyötehtäviin, joissa palvelutoiminta jatkuu.

Normaalitilanteessa kesätyöntekijöitä ja -sijaisia palkataan kaupungin toimialoille ja liikelaitoksiin yhteensä noin 4 000 vuodessa. Osa hakuprosesseista on parhaillaan käynnissä ja niiden osalta on linjattu, että mikäli kesätyöntekijätarve on muuttunut epävarmaksi, haastatteluja voidaan jatkaa, mutta valintapäätöksiä ei toistaiseksi tehdä.

”Vallitsevan koronatilanteen johdosta olemme joutuneet osittain siirtämään kesätyöntekijöiden haastatteluja ja valintoja. Seuraamme tilannetta ja viestimme asiasta tarkemmin huhtikuun loppupuolella. Jo valituksi tulleille kesätyöntekijöille viestimme suoraan, mikäli heidän tehtävänkuvaansa koskien tulisi muutoksia. Jokainen jo sovittu kesätyöpaikka kuitenkin toteutuu”, vahvistaa henkilöstöjohtaja Nina Gros.

Myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen lukuisat suositut kesätyöpaikat toteutetaan niiden hakijoiden osalta, joille työpaikka on jo vahvistettu. Näin varmistetaan suljettujen liikuntatoimintojen mahdollinen avautuminen tai laajentaminen sekä pelkästään kesäkaudella avoinna olevien palvelujen mahdollinen toiminta. Valittuja kesätyöntekijöitä voidaan työllistää muihin liikuntapaikkojen korvaaviin tehtäviin, jos kesäkauden palvelut eivät avaudu normaalisti.

Loppujen kesätyöntekijöiden rekrytointi jatkuu vasta sen jälkeen, kun tiedetään, toteutuuko kesäkauden palvelutoiminta.

Uusien vuosilomasijaisten rekrytoinneissa edetään, kun tieto palvelutoiminnan jatkumisesta on varmaa. Ensin kuitenkin selvitetään kaupungin Osaajapankissa olevan oman henkilöstön sopivuus näihin tehtäviin.

Helsingin kaupungin tarjoamat kesätyöpaikat ovat vuosittain olleet suosittuja. Viime vuonna hakemuksia kertyi yhteensä yli 17 300, joista 16–17-vuotiaiden osuus oli noin 13 700. Kesätyöpaikan saaneita oli 3 980, joista 16–17-vuotiaita oli 860.



