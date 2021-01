Helsingin kaupungin Kulttuuriteko 2020 -palkinto Suvilahti TBA:lle

Helsingin kaupungin Kulttuuriteko 2020 -palkinto on tänään myönnetty Suvilahti TBA -ravintola- ja tapahtuma-alan yritykselle. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Kulttuuriteko-kunniamaininnat menivät Helsingin kävelyfestivaalille ja Radio Majavalle.

Ehdotuksia palkittavista haettiin Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivuilla 9.11.-15.12.2020 kyselyllä, joka oli avoinna suurelle yleisölle. Vastauksia kyselyyn tuli yhtensä 194 kpl.



Palkinnon saajasta ja kunniamaininnalla palkittavista päättää Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto.



”Suvilahti TBA on ravintola ja tapahtuma-alan yritys, joka on kulttuurialalle vaikeana vuonna 2020 merkittävästi kehittänyt Suvilahteen tapahtumallisuutta. Suvilahti Summer- ja elo-syyskuun tapahtumat tuotettiin rajoitusten mukaisesti ja turvallisesti ja ne saivat paljon huomiota ja kiitosta muuten varsin hiljaisen kulttuuritarjonnan aikana. Järjestäjillä oli varsin suuri riski, jonka he kuitenkin kokeneella tuotannon järjestelyllä välttivät toteutumasta” perustelee palkitsemista kulttuuri- ja kirjastojaoston puheenjohtaja Tuomas Finne.



Kunniamaininnan saivat Vuonna 2017 aloitettu Helsingin Kävelyfestivaali ja Radio Majava.



Kävelyfestivaalissaesitellään Helsingin kaupunginosia, niiden kulttuuria ja historiaa. Oppaina toimivat asiantuntevat oppaat. Vuonna 2020 erikoisoloissa toteutettiin myös virtuaalimatkoja ja osallistujamääriä rajoitettiin. Radio Majava on puolestaan kalliolaisen, muusikkojen ja roudareiden kansoittaman suljettuun baariin perustama radioasema, joka tuottaa päivittäin ohjelmaa nettiin. Radio perustettiin tilanteessa, jossa niin muusikot, näyttelijät kuin roudaritkin menettivät työnsä ja vapaa-aikaa tuli sen tilalle.



Palkinto ja kunniamaininnat luovutettiin palkittaville kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan virtuaalisessa palkitsemistilaisuudessa 20.1.2021.