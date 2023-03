Helsingin kaupungin maahanmuuttojohtajaksi Glenn Gassen ja työllisyysjohtajaksi Annukka Sorjonen

Maahanmuutto ja osaavan työvoiman houkuttelu sekä suunnitteilla olevan työllisyyden hoidon vastuun siirtyminen valtiolta kunnille (TE2024) ovat molemmat mittakaavaltaan Helsingin kokoisessa kaupungissa laajat. Helsinki on ollut vuodesta 2021 mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jossa työllisyyspalveluiden asiakkaina ovat olleet mm. kotoutujat, nuoret ja pitkään työttömänä olleet helsinkiläiset. Helsingin elinvoimaisuuden edellytyksenä on se, että yritykset ja työnantajat löytävät osaajia ja helsinkiläiset saavat töitä.

Gassen: Maahanmuutto lisää elinvoimaa Helsinkiin

Glenn Gassen siirtyy maahanmuuttojohtajan tehtävään Enter Espoon innovaatiojohtajan tehtävästä. Gassen vastasi Enter Espoossa Invest in -palveluista ja Espoon kaupungin konserniesikunnassa kansainvälisistä asioista. Hän on työskennellyt myös mm. Saksalais-Suomalaisessa kauppakamarissa. Koulutukseltaan Gassen on valtiotieteilijä ja EMBA. Uudessa tehtävässään Gassen aloittaa 3. huhtikuuta.

”Helsingin elinvoimaisuuden perustana on se, että helsinkiläisillä yrityksillä on mahdollisuus kasvuun. Kasvun esteenä monissa yrityksissä on osaajien saatavuus. Haluan omalla työlläni panostaa siihen, että maahanmuutto lisää entistä vahvemmin kasvua ja elinvoimaa Helsinkiin. Kaupungin rooli kotoutumisen edistämisessä tulee myös kasvamaan kotoutumislain uudistuksen (KOTO2024) muutoksen myötä”, Gassen sanoo.

Maahanmuuttoyksikkö vastaa Helsingin kaupungin maahanmuuton kokonaisuudesta ja sen koordinaatiosta kaupungin eri toimijoiden kesken.

Sorjonen: Työllisyyden kentällä isoja muutoksia

Työllisyysjohtajaksi valittu Annukka Sorjonen siirtyy tehtävään Helsingin kaupungin va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan tehtävästä. Sorjonen on toiminut aiemmin mm. palvelupäällikkönä Helsingin työllisyyden kuntakokeilussa sekä apulaisrehtorina Stadin AO:ssa. Koulutukseltaan Sorjonen on kasvatustieteiden maisteri. Työllisyysjohtajana Sorjonen aloittaa 1. maaliskuuta.

”Työllisyyden kentällä on tuloillaan isoja muutoksia TE2024 myötä, kun otamme vastaan laajan työllisyyspalveluvastuun kunnille. Muutosta on valmisteltu pitkään ja meillä Helsingissäkin työllisyyden kuntakokeilussa on päästy jo hienosti eteenpäin yhdessä henkilöstön sekä eri sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa”, Sorjonen sanoo.

”Meillä on todella tärkeä tehtävä luoda työllisyyteen sellainen palveluekosysteemi, jossa helsinkiläiset ja yritykset hyötyvät aidosti palveluistamme. Ja kun palveluista on hyötyä, voi Helsinkikin paremmin”, Sorjonen jatkaa.

Työllisyyspalvelut-yksikkö vastaa kaupungin työllisyyden edistämisestä, julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä sekä niihin liittyvästä kehittämisestä ja koordinaatiosta. Yksikön vastuulla on myös työikäisten kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen.

