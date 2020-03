Helsingin kaupungin päätökset valtion koronasuositusten pohjalta

Suomen hallitus on antanut tänään linjauksia, jolla on suuri vaikutus helsinkiläisiin, kaupungin työntekijöihin sekä lasten ja nuorten arkeen, heidän perheisiinsä ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Kaupungin koronaviruskoordinaatioryhmä on tänään kokoontunut käsittelemään hallituksen tämän päiväisiä linjauksia ja päättänyt uusista toimenpiteistä.

Helsingin kaupungin kouluissa siirrytään kotona tapahtuvaan opetukseen 18.3. alkaen Helsingin kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa siirrytään kotona tapahtuvaan opetukseen keskiviikkona 18.3. Tämä koskee perusopetusta, lukioita sekä ammatillista koulutusta. Opetus järjestetään verkko-opetuksena ja kotiopiskeluna. Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan tällä viikolla normaalisti. Perusopetuksen 1.-3. luokkien lähiopetus järjestetään niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Kaupunki odottaa hallituksen linjausta siitä, mitkä alat katsotaan kriittisiksi. Esiopetusta tarjotaan lähiopetuksena kaikille niille lapsille, jotka eivät voi jäädä kotihoitoon riippumatta siitä, onko esiopetus järjestetty koulun vai päiväkodin tiloissa. Samoin erityisoppilaiden lähiopetus järjestetään. ”Huomenna kouluun saavutaan lukujärjestyksen mukaan. Kouluun tulevat lapset saavat ohjeistusta kotiopiskeluun ja ottavat oppikirjansa mukaan kotiin. Lähetämme kaikille kotiopiskeluohjeet Wilman kautta. Kouluruokailu järjestetään tiistaina normaalisti”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu, mutta vanhemmille suositellaan, että varhaiskasvatuksessa olevat lapset pidetään kotihoidossa mahdollisuuksien mukaan. Näin saadaan turvattua varhaiskasvatus niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät kriittisillä aloilla. Suositus tulee voimaan jo huomisesta tiistaista alkaen ja koskee sekä Helsingin omia päiväkoteja, että yksityisiä päiväkoteja. Kaupunki avaa huomenna klo 12 puhelinneuvonnan, missä vastataan koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin. Numero tiedotetaan myöhemmin. Vapaa-ajan palveluita suljetaan Vapaa-ajan palvelut suljetaan hallituksen linjauksen mukaan keskiviikosta 18.3. alkaen. Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala hakee vaihtoehtoisia tapoja tuottaa kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalveluja sekä tehdä nuorisotyötä.Kotiin jäävät ihmiset tarvitsevat nyt tekemistä, tukea, iloa ja yhteisiä elämyksiä. ”Nyt alkava aika tuo paljon kysymyksiä ja epävarmuutta erityisesti lasten vanhemmille ja riskiryhmiin kuuluville. Teemme Helsingissä kaikkemme, että ihmisten arki säilyy mahdollisimman turvallisena. Tänään isot linjaukset ovat selvillä, mutta paljon jää vielä ratkaistavaksi. Haemme vastauksia avoinna oleviin kysymyksiin kaikin voimin. Toivomme aktiivista yhteistyötä maan hallituksen kanssa hallitun toimeenpanon varmistamiseksi”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo. ”Haluan lisäksi lähettää erityskiitoksen kaikille Helsingin työntekijöille. Teette kaikki joka päivä korvaamattoman arvokasta työtä erittäin vaikeassa ja muuttuvassa tilanteessa. Haluan kiittää myös kaikkia helsinkiläisiä, jotka ovat säilyttäneet malttinsa haastavassa tilanteessa ja noudattaneet hyvin annettuja suosituksia”, Vapaavuori toteaa.

