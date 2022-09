Helsingin kaupungin pelastuslaitos täytti 161-vuotta ja juhli uutta Stadin Brankkaria

Vuoden 2022 Stadin Brankkari -arvonimen sai palomies Petri Pitkäjärvi, joka kuuluu Mellunkylän pelastusaseman henkilöstöön.



- Petri Pitkäjärvi nauttii työyhteisössä kunnioitusta erinomaisena työkaverina, joka tekee kaikki eteen tulevat työtehtävät tinkimättömällä asenteella ja rautaisella ammattitaidolla niin asemapalveluksessa kuin myös muissa työtehtävissä. Pitkäjärvestä on todettu, että hän huomioi koko työyhteisön ja on erittäin kunnioittava muita kohtaan. Pitkäjärvi on erittäin kehittymishaluinen, ottaa mielellään vastaan uusia haasteita ja jakaa osaamistaan myös muille järjestämällä erilaisia harjoituksia. Hän on nostolavakoulutettu ja johtaa kärkiyksikköä, kuvaili uutta Standin Brankkaria pelastusjohtaja Vesa Halonen.



Perinteiset ja vuosittaiset juhlallisuudet alkavat Helsingin pelastuskoulun oppilaiden ja laitoksen johdon kunniakäynnillä ja seppeleen laskulla työtehtävissä menehtyneiden pelastajien sankarihaudalla Hietaniemen hautausmaalla. Henkilöstön juhlatilaisuudessa jaetaan todistukset ja stipendit oppisopimuksella sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille perustason ensihoitajaksi valmistuneille pelastajille, sekä palkitaan ansioituneita henkilökunnan jäseniä. Juhlatunnelmaa nostattaa Helsingin palokunnan soittokunta.