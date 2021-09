Helsingin kaupungin pelastuslaitos viettää 160-vuotisjuhlapäivää 1.10.2021

Turvallinen Helsinki -sivusto esittelee pelastuslaitoksen palveluita 26.4.2021 09:25:41 EEST | Tiedote

Haluamme, että Helsinki on meille kaikille turvallinen paikka asua, liikkua, työskennellä, opiskella ja viettää vapaa-aikaa. Meidän tehtävämme pelastuslaitoksella on lisätä helsinkiläisten kykyä ja taitoa toimia turvallisesti. Mutta miten me sen teemme?