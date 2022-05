Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtajaksi Miia Kemppi

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 3.5.2022 29.4.2022 10:32:49 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 3. toukokuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan esityslistalla on muun muassa esitys kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan virkaan ottamisesta. Asia etenee lautakunnasta esityksenä kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus päättää valinnan. Lisäksi lautakunnalle annetaan tiedoksi vuoden 2022 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste sekä oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti ja seurantasuunnitelma. Tilahankkeista lautakunnan esityslistalla on päiväkodin perustaminen osoitteeseen Tenavatie 2. Lautakunnalle annetaan myös Tahvonlahden ala-asteen koulun lisätilojen tarveselitys samoin kuin Myllypuroon toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.