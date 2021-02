Helsingin kaupunginhallitukselta esitys kahdesta uudesta luonnonsuojelualueesta

Helsinki liittyy kansainväliseen MyData Global -verkostoon 10.2.2021 09:42:33 EET | Tiedote

Helsinki haluaa kehittää omia OmaData-kyvykkyyksiään. OmaData on periaate henkilötietojen hallinnalle, jonka mukaan ihmisillä on oltava mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin heistä kerättäviä henkilötietoja. OmaData-kyvykkyyksillä luodaan tietä kohti reilua, kestävää ja hyvinvoivaa digiyhteiskuntaa, jossa henkilötiedon jakaminen ja hyödyntäminen perustuvat luottamukselliseen suhteeseen ihmisten ja organisaatioiden välillä. Fiksu kaupungin datan käyttö mahdollistaa myös sen, että dataa ja analytiikkaa hyödyntämällä kaupunki voi tuottaa kaupunkilaisille tehokkaammin yksilöllisiä ja kohdennettuja palveluja ennakoivasti silloin, kun he niitä tarvitsevat. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Helsinki on liittynyt kansainväliseen MyData Global -verkostoon.