Helsingin kaupunginhallitukselta jatkopäätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi

Uusi startup-yritysten kiihdytyspalvelu aloittanut toimintansa – Helsinki haluaa auttaa yrityksiä kasvamaan 4.12.2020 12:36:20 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki on aloittanut uuden liiketoiminnan kehitys- ja valmennuspalvelun. Se on kohdistettu kansainvälisille markkinoille tähtääville hautomo- ja kiihdytysvaiheen startup-yrityksille. Etenkin alkuvaiheen startup-yritykset kaipaavat usein pitkäaikaista tukea toimintansa käynnistämiseen ja NewCo Accelerator –niminen palvelu on luotu täyttämään tätä palveluntarvetta. Kiihdyttämön palvelut ovat ilmaisia ja yritykset voivat hakeutua niihin koska tahansa.