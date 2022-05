Helsingin kaupunginhallitukselta lausunto valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2023–2030

Kohti syötävää korttelia – Helsingissä kehitettiin urbaaniin ruoantuotantoon liittyvää liiketoimintaa 28.4.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Kiinnostus ruoantuotantoon, kestävään ruokajärjestelmään ja sen kiertotalousratkaisuihin on ollut nousussa viime vuosina, ja kriisien myötä myös ruoan omavaraisuus on noussut yhä enemmän keskusteluihin. Kestävä kaupunkiseutu ja siihen liittyvät ratkaisut kiinnostavat päättäjien lisäksi myös kaupunkilaisia omassa arjessa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on toteuttanut yhdessä kaupunkiviljely-yrittäjien kanssa urbaaniin ruoantuotantoon liittyviä kokeiluja kerrostaloympäristössä yhdessä asukkaiden kanssa.