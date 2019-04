Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui maanantaina 8. huhtikuuta 2019.

Elinkeinojaosto päätti varata Kampista alueen SRV Yhtiöt Oyj:lle UrBaana-hankkeeseen liittyvän aluekokonaisuuden toteutusedellytysten selvittämistä ja jatkokehittelyä varten. Hanke yhdistäisi Kampin ja Etu-Töölön kaupunginosat uudenlaisella rakennus- ja puistotilakokonaisuudella. Suunnitelma on nähtävillä osoitteessa www.urbaana.fi.

Lisäksi elinkeinojaosto varasi Conorin Oy:lle Pitäjänmäeltä tontin teollisuusrakennuksen suunnittelua varten ja jatkoi varausta Rakennusosakeyhtiö Hartelalle toimistohankkeen suunnittelua varten Pasilan Ilmalanrinteessä.

Elinkeinojaosto kuuli Brysselissä toimivan Helsinki EU Officen ja Pietarissa toimivan Helsinki-keskuksen tilannekatsaukset.

Helsinki EU Office perustettiin Brysseliin vuonna 1996 välineeksi kaupungin strategian sekä kansainvälisen ja EU-toiminnan toteuttamiseen. Toimisto on Uudenmaan, Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen liittojen, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Taideyliopiston, Hankenin, Metropolia- ja Laurea-ammattikorkeakoulujen sekä Suomen luonnonvarakeskuksen yhteinen.

Helsinki-keskus perustettiin Pietariin kaupunkiedustustoksi vuonna 2008. Edustustoa hallinnoi Helsinki Abroad Ltd Oy, joka on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö. Helsinki-keskuksen konsortiossa ovat mukana Uudenmaan liitto, Helsinki Business Hub ja Lahden kaupunki. Keskuksen toiminnan painopisteisiin kuuluu konsortiotoimijoiden elinkeinopolitiikan tukeminen, invest in -toiminta ja osaajien houkuttelu.

Helsingin kaupungin osalta molempien keskusten toimintaa koordinoidaan kansainvälisten asioiden yksikön toimesta.

Päätöstiedote on luettavissa elinkeinojaoston sivuilta.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 27. toukokuuta 2019.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.