Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui maanantaina 11. marraskuuta 2019.

Elinkeinojaosto päätti, että Helsingin kaupunki jättää hakemuksen työllisyyden kuntakokeiluun. Koska kokeilun reunaehdot eivät ole selvillä, sitovan päätöksen osallistumisesta tekee kaupunginhallitus antaessaan aikanaan kaupungin lausunnon erillislakiesityksestä, jota työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee.

Erillislainsäädännöllä osa TE-hallinnon asiakaspalvelusta osoitetaan kokeiluun valittavien kuntien järjestettäväksi. Kokeilujen esitetään käynnistyvän keväällä 2020 ja ne kestävät vuoden 2022 loppuun. Kokeilun aikana Helsinki vastaisi lähtötilanteessa noin 37 000:n helsinkiläisen työnhakijan asiakaspalveluprosesseista sekä palveluista, joita tällä hetkellä hoidetaan Uudenmaan TE-toimistosta käsin. Kokeilun asiakkaiksi siirtyisivät Kelan työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saavat työttömät tai työllistymistä edistävässä palvelussa olevat työnhakijat, kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä äidinkieleltään vieraskieliset työnhakijat.

Työllisyydenhoidon kokonaisvastuun saaminen on ollut Helsingin pitkäaikainen edunvalvontatavoite, joka on mainittu kuutoskaupunkien sekä C21-kaupunkien hallitusohjelmatavoitteissa. Kokeilu vastaa osin näitä tavoitteita ja on askel suuntaan, jossa yhden kokonaisvastuullisen toimijan tarjottaviksi kootaan poikkihallinnollisesti työllisyyttä edistävät palvelut. Toimijoiden resurssien yhdistämisellä vähennetään päällekkäisen työn määrää sekä varmistetaan asiakkaiden palveluketjujen katkeamattomuus. Kokeilussa Helsingin tavoitteena on valmistautua työllisyydenhoidon kokonaisvastuun pysyvään siirtoon kaupungeille. Tämä on suunniteltu toteutettavaksi kokeiluvaiheen jälkeen osana työ- ja elinkeinoministeriön myöhemmin valmistelemaa alueellisen työvoimapolitiikan pysyvää palvelurakennetta.

Panostusta hautomopalveluihin

Elinkeinojaosto kuuli tilannekatsauksen hautomopalvelujen kehittämisestä Helsingissä. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto käynnistää toimenpiteet hautomopalvelujen ekosysteemin vahvistamiseksi sekä hautomoiden synnyttämiseksi terveys- sekä puhtaat ja kestävät kaupunkiratkaisut -aloille.

Terveysalaan keskittyvän Health Incubator Helsinki -hautomon on suunniteltu avautuvan vuodenvaihteessa 2019–2020 Meilahden kampukselle. Lisäksi konseptointivaiheessa on puhtaisiin ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin keskittyvä Urban Tech -hautomo.

Innovaatiorahastosta rahoitusta kahdelle hankkeelle

Elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä 10 000 euroa käytettäväksi vuonna 2019, 265 000 euroa käytettäväksi vuonna 2020 ja sitoi yhteensä 65 000 euroa käytettäväksi vuonna 2021.

Rahoitusta saavia hankkeita on kaksi: innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla sekä yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi.

Matkailun kehittäminen etenee suunnitellusti

Elinkeinojaosto kuuli Helsingin matkailun tiekartan tilannekatsauksen. Tiekartan toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti ja työ jatkuu.

Matkailu on ollut viime vuosina vahvassa kasvussa Helsingissä. Vuonna 2018 rekisteröityjä yöpymisiä kirjattiin yhteensä noin 4,1 miljoonaa. Yöpymiset ovat nousseet uudelle ennätystasolle jokaisena kuukautena lokakuusta 2018 lähtien. Tänä vuonna tammi–syyskuussa on kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden 7,4 prosenttia.

Kestävän matkailun ohjelma tulee elinkeinojaoston käsittelyyn alkuvuodesta 2020.



Elinkeinojaosto päätti lisäksi jatkaa Technopolis Holding Oyj:lle Salmisaaren toimitilahankkeen suunnittelua koskevaa tonttivarausta.

Päätöstiedote on luettavissa elinkeinojaoston sivuilta.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 9. joulukuuta 2019.



Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.