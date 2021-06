Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Helenin ajankohtaiskatsausta ja Itärata Oy:n osakassopimusta

Jaa

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli 14.6. Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaosto päätti myös hyväksyä Helsingin kaupungin osalta Itärata Oy:n osakassopimuksen. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin lähtemisen osakkeenomistajaksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli 14.6. Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen. Helenin investoinnit hiilineutraaliin energiantuotantoon alkavat näkyä kasvaneina investointimäärinä. Helenin vuoden 2021 tuloksen ennakoidaan toteutuvan edellisvuotta selvästi matalampana. Tulosnäkymiä heikentävät korkeammat polttoainekustannukset ja fossiilisten polttoaineiden valmisteverotus sekä päästöoikeuksien hinnan nousu. Konsernijaosto merkitsi Helenin ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osalta Itärata Oy:n osakassopimuksen. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin lähtemisen osakkeenomistajaksi Lentorata-Porvoo-Kouvola-raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan Itärata Oy -hankeyhtiöön. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 16.6.

Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja Kouvolan välisen, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Porvoon kautta kulkevan, uuden raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on Pasilan ja Keravan välisen ns. Lentoradan suunnittelu ja toteutus. Lentoradan suunnittelun edistäminen rakentamisvalmiuteen asti on erillisen yhtiön (Suomi-rata Oy) vastuulla.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti myös syksyn kokousaikataulusta. Syyskaudella 2021 konsernijaosto kokoontuu 30.8., 20.9., 11.11., 1.11., 22.11. ja 13.12.

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konserniin kuuluu noin kahdeksankymmentä tytäryhtiötä ja säätiötä.