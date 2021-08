Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Korkeasaaren eläintarhan säätiön ajankohtaiskatsauksen

Jaa

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli 30.8. Korkeasaaren eläintarhan säätiön ajankohtaiskatsauksen. Lisäksi konsernijaosto nimesi jäseniä mm. useiden säätiöiden ja yhteisöjen hallituksiin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Korkeasaaren eläintarhan säätiön ajankohtaiskatsauksen. Korkeasaari valmistelee kahta suurta rakennushanketta. Kruunusiltojen rakentamisen myötä Korkeasaaren pääsisäänkäynti siirtyy Mustikkamaalta Korkeasaaren puolelle. Rakennuksen alustava kustannusarvio on 11,5 miljoonaa euroa ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2023.

Korkeasaari valmistelee myös uuden trooppisen talon rakentamista, sillä nykyinen trooppinen talo Amazonia on rakennusteknisesti heikko. Rakennuksen alustava kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa ja suunniteltu valmistuminen on vuonna 2027, kun raitiovaunuliikenne Kruunusilloilla alkaa. Konsernijaosto merkitsi Korkeasaaren ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Lisäksi konsernijaosto nimesi jäseniä mm. useiden säätiöiden ja yhteisöjen hallituksiin. Kaikki kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 040 192 9003

ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konserniin kuuluu noin kahdeksankymmentä tytäryhtiötä ja säätiötä.