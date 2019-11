Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouspäätökset

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kokouksessaan 25.11.2019 Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Helen-konsernin liikevaihto kasvoi 1-9/2019 ja oli 644 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnallisen kokonaisuuden muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy.

Helen Oy on käynnistänyt marraskuussa 2019 uuden Helen Ventures -sijoitustoiminnan, jonka tavoitteena on kiihdyttää energia-alan murrosta yhdessä start-up-kumppaneiden kanssa. Helenin sijoitus on suuruusluokaltaan 50 miljoonaa euroa ensimmäisen viiden vuoden aikana. Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen antoi konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen.

Helsingin Sataman ajankohtaiskatsauksen esitti toimitusjohtaja Ville Haapasaari. Ajankohtaista yhtiön investointiohjelmassa on muun muassa Katajanokan matkustajaterminaalin uudistaminen. Remontin toteutus alkoi syyskuun alussa ja se valmistuu osissa vuoden 2020 aikana. Vuoden kuluttua tammikuussa Helsingin Satama ottaa Länsisatamassa käyttöön toisen automatisoidun laivankiinnitysjärjestelmän. Hankittu automooring-järjestelmä nopeuttaa alusten kiinnitystä ja irrotusta. Järjestelmän etuna on melun ja päästöjen pieneneminen paikallisesti. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia satamanosia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Yhtiö on 100-prosenttisesti kaupungin omistama.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti myös kevään 2020 kokousajat. Kokoukset pidetään 10.2., 2.3., 16.3., 6.4., 4.5., 18.5. ja 15.6.2020.

Kaikki konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla.

Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.

