Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset

Eero Heinäluoma jättää Helsingin valtuuston 26.9.2019 00:05:53 EEST | Tiedote

Valtuutettu Eero Heinäluoma (SDP) on pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta tultuaan valituksi Euroopan parlamentin jäsenen tehtävään. Heinäluoma on ollut Helsingin kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2009 alkaen. Luottamustehtävissä hän on toiminut myös Stadion-säätiön hallituksen puheenjohtajana ja Uudenmaanliiton maakuntavaltuuston puheenjohtajana.