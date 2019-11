Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttamisen.

Kuntayhtymien sekä muiden uusien osakkaiden liittymisen huomioiminen yhtiön rahoituksessa ja toimielinhallinnossa sekä mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusten aiheuttamat muutokset ovat aiheuttaneet perustellun tarpeen päivittää osakassopimusta uudestaan.

Osakassopimus on solmittu vuonna 2015 alun perin Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) kanssa. Tuusula ja Kerava tulivat yhtiön osakkeenomistajiksi vuonna 2017. Helsingin omistusosuus on tällä hetkellä 36,3 prosenttia. Osakassopimusluonnos on konsernijaoston esityslistan liitteenä. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy Apotti Ab:n omistajat omalta osaltaan hyväksyvät muutetun osakassopimuksen liitteen mukaisena.

Raportti pääkaupunkiseudun yhteisöjen talouden kehittymisestä

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi jaostolle esitetyn PKS-raportin, joka sisältää pääkaupunkiseutuyhteisesti raportoitavat yhteisöt. Yhteisöt ovat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2019 toimintaa ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. PKS-raportti julkaistaan neljän kuukauden välein.

Konsernijaosto nimesi uusia jäseniä Uudenmaan virkistysyhdistyksen ja Ami-säätiön sekä Suomen taideakatemian – Finlands konstakademi -säätiön hallitukseen. Myös Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitukseen ja Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan nimettiin uusia jäseniä. Uusien jäsenten nimet, samoin kuin kaikki konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla.

Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.

Paula Katajamäki

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 0505933426

paula.katajamaki@hel.fi