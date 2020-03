Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailu avautuu 27.2.2020 09:30:00 EET | Tiedote

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia globaaleja haasteita. Sen ratkaisut vaativat uudenlaista ajattelua ja kansainvälistä yhteistyötä. Lämmöntuotanto on Helsingin keskeisin ilmastonmuutokseen vaikuttava kokonaisuus. Helsinki haastaa innovaattorit ja alan parhaat asiantuntijat keksimään ja kehittämään kestäviä lämmöntuotannon ratkaisuja haastekilpailussa, jonka pääpalkinto on miljoona euroa.