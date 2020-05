Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset

Lapsille, nuorille ja perheille on tarjolla monenlaista tukea koronatilanteessa Helsingissä 28.4.2020 17:00:32 EEST | Tiedote

Koronatilanne on tuonut haasteita monien perheiden arkeen ja erityislapsiperheiden arki on voinut muuttua hyvin haastavaksi. Helsingin kaupunki haluaa muistuttaa, että perheet eivät ole yksin ja että tarjolla on monenlaista tukea poikkeustilanteessakin.