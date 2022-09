Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaostossa Finlandia-talon ajankohtaiskatsaus

Finlandia-talossa on käynnissä vuoteen 2024 saakka jatkuva perusparannus, jonka aikana käytössä on Pikku-Finlandiaksi nimetty väistötila. Auroranlinna on kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jolla on tällä hetkellä noin 4 200 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Konsernijaosto merkitsi molemmat ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Lisäksi konsernijaosto käsitteli Helsingin yhteisöraporttia 2/2022. Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien avulla.

Kaikki kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on esillä siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 040 192 9003

ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konserniin kuuluu noin kahdeksankymmentä tytäryhtiötä ja säätiötä.