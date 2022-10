Helsingin kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto käsitteli HUS-järjestämissopimusta ja uuden toimialan luottamuselimiä

HUS-järjestämissopimus on Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän keskinäinen sopimus, jossa osapuolet sopivat keskinäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi. Sopimuksen sisällöstä, valmistelusta ja hyväksymisestä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetussa laissa (615/2021, Uusimaa-laki).

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa osapuolten työnjaon, yhteistyön ja toiminnan yhteensovittamisen toteutuminen siltä osin kuin se on tarpeellista osapuolten lakisääteisten tehtävien hoitamisen ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi.

HUS-järjestämissopimuksen rakenne ja sisältö löytyy esityksestä.

Toimielimet uudelle toimialalle

Jaosto merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistukseen liittyvien toimielinvalintojen tilannekatsauksen. 1.1.2023 voimaan tuleva Helsingin kaupungin hallintosääntö sisältää määräykset kaupungin toimielimistä sote-uudistuksen voimaantulon jälkeen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta korvaa nykyisen sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä yksilöasioiden jaosto sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston. Pelastusjaosto korvaa nykyisen pelastuslautakunnan pelastustoimen siirtyessä kaupunkiympäristön toimialan virastosta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelukokonaisuudeksi.

Kansalliskielilautakunta on kokonaan uusi toimielin. Sillä on samankaltaisia tehtäviä kuin kaupunginhallituksen asettamalla kaksikielisyystoimikunnalla on ollut aikaisemmin.

Kaikki kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kunnes pöytäkirja ilmestyy. Jaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston tehtävänä on ohjata uudistuksen toimeenpanoa, välittää valmisteluun luottamushenkilöiden näkemyksiä ja tehdä tarvittavat päätösesitykset kaupunginhallitukselle. Jaosto on perustettu määräajaksi ja se toimii 31.12.2022 saakka.



Maisa Hopeakunnas

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

P. 09 310 27 821

maisa.hopeakunnas@hel.fi