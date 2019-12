Helsingin kaupunginhallitus myönsi lainoja liikuntahankkeisiin

Kaupunginhallitus päätti myöntää lainoja Stadion-säätiölle, Urhea-halli Oy:lle ja Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle. Kaupunginhallitus esittää myös päiväkotien rakentamista Kalasatamaan ja Kruunuvuorenrantaan.

Kaupunginhallitus myönsi Stadion-säätiölle 8 miljoonan euron lainan Olympiastadionin laitteisto- ja irtaimistohankintoihin. Laitteisto ja irtaimisto eivät ole alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sisältyneet perusparannushankkeen rahoitukseen, joten kaupunki ja valtio eivät rahoita niitä. Varusteluun myönnettävä laina ei vaikuta kaupungin ja valtion rahoitusosuuksiin Olympiastadionin perusparannushankkeessa. Stadion-säätiö maksaa varainhankinnasta saatavilla tuloilla nyt myönnettävän lainan lyhennykset ja korkokulut sovitun lyhennysohjelman mukaisesti kaupungille.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä myös 3 miljoonan euron suuruisen pääomalainan myöntämisen Urhea-halli Oy:lle. Urhea-säätiön tarkoituksena on tukea ja kehittää metropolialueella opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen noin 12 000 m2 suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus, joka on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja lukion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseurojen ja lajiliittojen käytössä.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi myöntää Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 740 000 euron lainan jalkapallohallin rakentamiseksi Vuosaaren liikuntapuistoon. Vuosaaren Jalkapallohalli Oy on FC Viikingit ry:n kokonaisuudessaan omistama yhtiö, jonka tarkoituksena on toteuttaa tekonurmella varustettu jalkapallohalli Vuosaaren liikuntapuistoon.

Kalasatamaan ja Kruunuvuorenrantaan tulossa uudet päiväkodit

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle päiväkoti Capellan puistotie 27 uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankkeen enimmäislaajuus on 3 233 brm² ja enimmäishinta on 14 miljoonaa euroa (huhtikuun 2019 kustannustaso).

Kalasatama on kasvava alue, jonka myötä alueella tarvitaan lisää päiväkotitiloja. Vuonna 2018 valmistuneen väestöennusteen mukaan Kallion peruspiirissä 1–6 -vuotiaiden lasten määrä kasvaa vuosina 2018– 2028 noin 1 150 lapsella, joista ruotsinkielisiä arvioidaan olevan noin 35 lasta. Uudisrakennuksen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2022 lopussa.

Valtuustolle esitetään myös päiväkoti Koirasaarentie 31 uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankkeen enimmäislaajuus on 2 229 brm² ja enimmäishinta 9,7 miljoonaa euroa (huhtikuun 2019 kustannustaso).

Kruunuvuorenranta on kasvava alue, jonka myötä alueella tarvitaan lisää päiväkotitiloja. Väestöennusteen mukaan Laajasalon peruspiirissä 1–6 -vuotiaiden lasten määrä kasvaa vuosina 2018–2028 noin 900 lapsella. Rakennustöiden on suunniteltu alkavan vuoden 2021 kesällä ja tilojen odotetaan valmistuvan vuoden 2022 lopussa.

