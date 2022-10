Helsingin kaupunginhallitus päätti uudesta pysäköintipolitiikasta

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin pysäköintipolitiikan 2022. Kaupunginhallitus päätti korottaa kaikkien asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen kuukausimaksua vuoden 2023 aikana yhteensä 30 eurolla. 1.6.2023 alkaen asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen kuukausimaksua korotetaan 15 euroa ja 1.12.2023 alkaen 15 euroa.

Helsingissä siirrytään palvelutason mukaiseen pysäköinnin hinnoitteluun 1.12.2024. Tämän jälkeen pysäköintimaksuja tarkistetaan palvelutasoon perustuvan hinnoittelun mukaisesti vuosittain joulukuun alussa.

Kaupungin pysäköintipolitiikka oli tarpeen päivittää, koska toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia edellisen pysäköintipolitiikan hyväksymisen jälkeen vuonna 2014. Digitalisaatio on muuttanut liikenteen ja pysäköinnin toimintakenttää ja tehnyt suositummaksi uusia palveluita esimerkiksi mobiilimaksamista ja liikkumista palveluna. Myös lisääntyvä ympäristötietoisuus ja vähäpäästöisyystavoitteet asettavat uusia vaatimuksia pysäköintipolitiikalle. Kaupunki on lisäksi hyväksynyt uusia strategioita ja toimintaohjelmia, joiden toteutumisessa pysäköintipolitiikalla on oma roolinsa.

Pysäköintipoliittisia tavoitteita on kuusi kappaletta. Erityisesti kaupungin strategiat ja ohjelmat muodostavat keskeisen perustan pysäköintipoliittisille tavoitteille. Tavoitteissa nousevat esiin laadukas kaupunkielämä ja -ympäristö, elinkeinoelämän saavutettavuus ja kilpailukyky, ilmastoja hiilineutraaliustavoitteiden edistäminen, tiiviin kaupunkirakenteen laajeneminen sekä kantakaupungin ja keskustojen vetovoimaisuuden tukeminen, pysäköintiratkaisujen joustavuuden ja monimuotoisuuden lisääminen sekä pysäköintipaikkojen käytön tehostaminen.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Oulunkylän jäähallin peruskorjauksen ja huoltorakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankkeen laajuus on noin 6 642 brm² ja arvonlisäveroton enimmäishinta noin 20 660 000 euroa. Asia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi ohjeistaa HUS-yhtymäkokousedustajan tulevaan yhtymäkokoukseen.

