Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen

Helsingin tuottama data on maailman käytettävintä ja käytetyintä kaupunkidataa vuoteen 2025 mennessä

Helsingin kaupunki on hyväksynyt kunnianhimoisen datastrategian. Kaupungin tavoitteena on dataa ja analytiikkaa tehokkaammin hyödyntämällä tuottaa kaupunkilaisille yksilöllisiä ja kohdennettuja palveluja ennakoivasti silloin, kun he niitä tarvitsevat. Datan ja analytiikan hyödyntäminen mahdollistaa myös tiedolla johtamisen: kaupunki voi tehdä paremmin informoituja päätöksiä, ennustaa eri toimenpiteiden vaikuttavuutta ja automatisoida päätöksentekoa.