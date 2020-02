Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli kyselytunnilla koronavirusta ja ilmastonmuutosta

Kutsu medialle: Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun avaustilaisuus 27.2.2020 19.2.2020 10:32:58 EET | Kutsu

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaupungin ilmastotyöllä on jo saatu aikaan paljon, mutta tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan enemmän kunnianhimoa, erityisesti kestävien lämmitysratkaisujen löytämiseksi. Helsinki haastaa innovaattorit ja alan parhaat asiantuntijat mukaan ratkaisemaan kaupungin lämmityshaastetta käynnistämällä kansainvälisen kilpailun, jonka palkinto on miljoona euroa. Tervetuloa Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun avaustilaisuuteen torstaina 27. helmikuuta Helsingin kaupungintalon tapahtumatorille (Pohjoisesplanadi 11–13). 9.00 Aamiaistarjoilu 9.30 Pormestari Jan Vapaavuori avaa tilaisuuden Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen: Kunnianhimon tason nosto globaalin ilmastomuutoksen hillinnän edellytys Projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere: Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun esittely 10.30 Kahvitarjoilu & keskustelua Tilaisuuteen ilmoittautuminen: Viestintäasiantuntija Anne Hämäläinen, kaupu