Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli nuorten aloitteita

Jaa

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli 21.4. nuorten jättämiä aloitteita ja päätti määrärahan myöntämisestä liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankkimiseksi kaupungin työntekijöille. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Vuosaaren pohjoisosassa sijaitsevan Kurkimoision asemakaavan muutoksen.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 21.4. nuorten aloitteita. Heinä-joulukuussa 2020 helsinkiläiset 13-17 –vuotiaat nuoret tekivät yhteensä 11 aloitetta. Aloitteissa ehdotetaan muun muassa koulupsykologien määrän lisäämistä, aurinkopaneeleja nuorisotalojen katoille sekä tehokkaampia toimia, jotta kaupunki olisi turvallisempi tytöille. Koko valtuustokauden aikana nuoret ovat tehneet yhteensä noin 150 aloitetta.

Aloitteiden yhteydessä jättämässään lausunnossa nuorisoneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että aloitteiden määrä on vähentynyt aiemmista vuosista. Nuorisoneuvosto katsoo, että suurin osa nuorista on edelleen epätietoisia aloitekanavan olemassaolosta tai he eivät usko sen vaikuttavuuteen.

Aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuoria osallistumaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja tuoda kaupungille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista.

Kaupungin henkilöstölle liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoinen etu

Kaupunginvaltuusto päätti määrärahan myöntämisestä liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankkimiseksi Helsingin kaupungin työntekijöille. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään kaupunginhallituksen käyttövaroja vuoden 2021 talousarviossa.

Kaupunki hankkii kulttuuri- ja liikuntapalveluita 7,6 miljoonalla eurolla, joka jaetaan arviolta noin 36 000 – 37 000 työntekijöille kertaluontoisena henkilöstöetuna liikunta- ja kulttuuriseteleinä. Helsinki haluaa panostaa koko kaupungille tärkeän kulttuuri- ja liikuntasektorin palautumiseen koronapandemian negatiivisista vaikutuksista ja samalla tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden virkistäytymiseen koronavuoden jälkeen.

Vuosaaren Kurkimoisioon tulossa kattopuutarhoja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vuosaaren pohjoisosassa sijaitsevan Kurkimoision asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisun ansiosta alueelle voidaan rakentaa uusia asuntoja, joihin tulee ekologisesti ja toiminnallisesti monipuoliset kattopuutarhat.

Asuinrakennukset on sijoitettu vaativaan rinnemaastoon, jotta alueen avokalliopintoja ja puustoa voidaan kallion lakialueella säilyttää. Asukasmäärän lisäys on noin 350 asukasta.

Kuntavaalien siirtäminen muuttaa valtuuston kokousaikoja

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kuntavaalien siirtymisen seurauksena valtuuston kokousaikoja. Vaaleissa valittavien uusien kaupunginvaltuutettujen toimikausi alkaa 1. elokuuta, joten valtuuston on perusteltua kokoontua heti toimikauden alussa maanantaina 2. elokuuta. Tuolloin on tarkoitus valita pormestarikunta sekä kaupunginhallituksen, lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien jäsenet.

Lisäksi valtuuston kokous pidetään myös keskiviikkona 11. elokuuta.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

