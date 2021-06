Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli useita aloitteita

Jaa

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli valtuutettujen aloitteita ja määritti vuokrausperiaatteet kahdelle tontille Länsisatamassa Jätkäsaaressa.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 2.6. useita valtuutettujen aloitteita ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloitetta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto määritti vuokrausperiaatteet kahdelle tontille Länsisatamassa Jätkäsaaressa. Toinen tontti on varattu Helsingin Varsinaissuomalainen Ylioppilashuonesäätiö sr:lle valtion tukemien opiskelijoille suunnattujen vuokra-asuntojen rakentamiseksi ja toinen tontti asunto-osuuskuntamuotoisten asuntojen suunnittelua ja konsulttivetoisen ryhmärakennuttamishankkeen organisointia varten.

Asuntohankkeiden toteutussuunnittelu on edennyt, joten tonteille on tarpeen määrittää vuokrausperiaatteet. Molempien tonttien vuokra-aika on noin 60 vuotta. Jätkäsaaressa tontit on noudatetun käytännön mukaisesti vuokrattu noin 60 vuodeksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi myös puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kuntavaalien siirtymisen seurauksena valtuuston toimikausi jatkuu heinäkuun loppuun saakka. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Otso Kivekäs, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harry Bogomoloff ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Paavo Arhinmäki.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

P. 040 192 90 03

ilona.turtola@hel.fi