Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli valtuutettujen aloitteita sekä ryhmäaloitteita

Pääkaupunkiseutu linjasi uusista keinoista koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi – toimintamalli riskiravintoloiden tunnistamiseksi ja suositus yksityistilaisuuksia koskien voimaan heti 6.10.2020 13:00:00 EEST | Tiedote

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on huolissaan koronaepidemian leviämisestä alueella ja pyrkii löytämään uusia paikallisia keinoja epidemian hillitsemiseksi. Samalla tavoitteena on tukea yhteiskunnan pysymistä auki. Pääkaupunkiseutu on epidemian kiihtymisvaiheessa. Kaikki sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemät kiihtymisvaiheen määräykset ja suositukset on pantu alueella toimeen. Nyt päätetyt uudet suositukset ja toimintamallit keskittyvät erityisesti epidemian leviämisen ehkäisemiseen ravintoloissa, yksityisissä ja julkisissa palveluissa sekä yksityistilaisuuksissa. Paikalliset suositukset ja rajoitukset täydentävät valtakunnallisia asetuksia ja suosituksia.