Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli valtuutettujen aloitteita

Pormestari Vartiainen asetti työryhmän ratkomaan varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuutta 15.2.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Pormestari Vartiainen asetti kaupungille uuden koordinaatioryhmän, jonka tehtävänä on vastata varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden haasteisiin. Ryhmän tehtävänä on kartoittaa ja toimeenpanna konkreettisia toimenpiteitä, joiden kautta voidaan ratkaista sekä akuuttia varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa että vaikuttaa ilmiöön myös pitkäaikaisesti. "Henkilöstöpulan kestävä ratkaiseminen on avainasemassa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen ja henkilöstön jaksamisen näkökulmasta", pormestari Juhana Vartiainen toteaa.