Helsingin kaupunginvaltuusto päätti useista asemakaavojen muutoksista

Uusi raportti tarjoaa hyviä neuvoja kotouttamiseen kaupungeissa 29.8.2018 10:11 | Tiedote

Kaupunkien toimilla ja kuntatason ilmapiirillä on merkittävä vaikutus maahanmuuttajien kotoutumisprosessien etenemiseen. OECD on yhteistyössä Euroopan komission kanssa toteuttamassaan hankkeessa koonnut tietoa maahanmuuttajien kotoutumisesta Euroopan kunnissa ja alueilla sekä paikallistason kotouttamisesta. Tiedot perustuvat tilastolähteisiin sekä 71 kaupungille suunnattuun kyselyyn. Niistä koottiin myös keväällä 2018 julkaistu yhteenvetoraportti Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees. Helsingin kaupunginkanslia on julkaissut tästä raportista Helsingin ja muiden suomalaisten kaupunkien olosuhteisiin sovitetun suomenkielisen tiivistelmän.