Helsingin kaupunginvaltuuston kokouspäätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosääntöön muutoksen, joka antaa mahdollisuuden laajentaa valtion perintönä kaupungille saatujen varojen käyttökohteita.

Tarkoituksena on käyttää valtionperintövaroja jatkossa myös kulttuuriavustuksiin Helsingin hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden tukemiseksi. Kaupunginvaltuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman painopisteiden mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö toteutuu Helsingissä laajasti eri toimialojen keskinäisenä yhteistyönä sekä yhteistyössä kolmannen sektorin ja kaupunkilaisten kanssa.

Helsingin vuosittain vastaanottamien valtionperintöjen määrä vaihtelee. Vuosina 2017−2019 perintöjen kokonaissummat ovat vaihdelleet 1,9–2,6 miljoonan euron välillä.

Perintökaaren mukaan vainajan perintö menee valtiolle, jollei perillisiä ole. Omaisuus voidaan luovuttaa sille kunnalle, jossa perittävä on viimeksi asunut. Samoin kiinteä omaisuus voidaan luovuttaa sille kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee. Kunnan tulee hakea perintöä Valtionkonttorilta ja samalla ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haettavalle omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden tähän käyttötarkoitukseen.

Muutos valtuustoryhmissä

Kaupunginvaltuuston ryhmien kokoonpano muuttui, kun valtuutettu Mirita Saxberg siirtyi Liike Nyt Helsinki -ryhmästä Kokoomuksen valtuustoryhmään. Kokoomuksella on tämän jälkeen 24 valtuutettua. Toiseksi suurimmalla valtuustoryhmällä, Vihreillä, on 21 valtuutettua. Kolmanneksi suurin ryhmä on SDP, jolla on 12 valtuutettua.

Vasemmistoliitolla on 10 ja Ruotsalaisella kansanpuolueella 5 valtuutettua. Perussuomalaisten valtuustoryhmään kuuluu neljä valtuutettua, Siniseen valtuustoryhmään kaksi ja Keskustan valtuustoryhmään myös kaksi valtuutettua. Kristillisdemokraateilla, Feministeillä, Avoin Helsinki -ryhmällä, Liike Nyt Helsingillä ja Terve Helsinki -ryhmällä on kullakin yksi valtuutettu. Helsingin valtuustossa on 13 valtuustoryhmää ja yhteensä 85 valtuutettua.

Valtuusto käsitteli myös SDP:n ryhmäaloitteen, jossa esitetään myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamista sekä kolme valtuutettujen aloitetta. Keskustelut ja koko valtuuston kokous on tallenteena osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

