Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu etsivät yhdessä puhtaita ja kestäviä kaupunkiratkaisuja

Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston puhtaisiin ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin keskittyvä Urban Tech Helsinki -hautomo vahvistuu kahdella uudella kumppanilla, kun Helsingin yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu liittyvät mukaan hautomohankkeeseen. Kaupunki ja nämä kolme korkeakoulua tekevät ensimmäistä kertaa hautomoyhteistyötä yli organisaatiorajojen tavoitteenaan houkutella osaajia ja yrityksiä pääkaupunkiseudulle sekä tukea ja vauhdittaa uusien, erityisesti tutkimuslähtöisten, yritysten syntymistä ja alkuvaiheen kasvua. Helsinkiläisille startup-yrityksille suunnatun hautomon ensimmäinen hakukierros käynnistyy 30.6.

Kaupungin ja korkeakoulujen tiivis yhteistyö tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet tukea tutkimustyön synnyttämien innovaatioiden kasvua kansainväliseksi liiketoiminnaksi.

"Helsinki rakentaa kumppaneidensa kanssa maailman parasta innovaatioekosysteemiä ja vauhdittaa globaalien kestävyyshaasteiden ratkaisemista. Urban Tech Helsinki -hautomossa kohtaavat suomalainen huippututkimus, Helsingin loistava startup-ekosysteemi ja globaalit kaupunkien kestävyyteen liittyvät haasteet, jotka ovat miljardien eurojen mahdollisuus Suomelle ja suomalaisille innovatiivisille yrityksille", sanoo innovaatiot- ja uudet kokeilut -yksikön päällikkö Santtu von Bruun Helsingin kaupungilta.

Myös Metropolian TKI-päällikkö Antti Laurikainen odottaa hautomoyhteistyön luomia mahdollisuuksia: ”Urban Tech Helsinki -hautomo edustaa juuri sellaista innovaatiotoimintaa, johon Metropoliassa uskomme ja jota haluamme olla kehittämässä. Kestävyyshaasteisiin voimme vastata vain organisaatio- ja -toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä. Yhteistyö Urban Tech Helsinki -hautomon kanssa tarjoaa kiinnostavan jatkomahdollisuuden Metropolian Turbiini-hautomotoimintaan osallistuville, erityisesti kiinteistö- ja rakennusalaan sekä puhtaisiin ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin keskittyneille tiimeille. Yhteistyö avaa tiimeille kanavat Helsingin kaupungin kokeilualustoille. Hautomo-ohjelma tukee meitä myös tavoitteessamme kehittää Metropolian kampuksista kansainvälisesti merkittäviä innovaatio- ja yrittäjyystoiminnan keskittymiä osana pääkaupunkiseudun startup-ekosysteemiä.”

”Helsingin yliopistossa on käynnissä monia toimia, joilla vahvistetaan edellytyksiä uusien tutkimuslähtöisten innovaatioiden ja yritysten kehitykselle sekä maailmanluokan innovaatioalustojen syntymiselle. Johtavana tutkimusyliopistona tuemme sekä opiskelijoidemme että tutkijoidemme polkua ideasta kaupallistettavaksi innovaatioksi ja menestyväksi yritykseksi. Tutkimukseemme perustuvia viime aikaisia menestystarinoita ovat muun muassa Nanoform ja Mobidiaq. Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa on tiivistä jokaisella neljällä kampuksellamme. Urban Tech Helsinki -hanke tuo merkittävän lisäelementin tähän kokonaisuuteen”, kertoo asiantuntija Pekka Pellinen Helsingin yliopistosta.

Urban Tech Helsinki -hautomon pyörittämisestä vastaa Aalto-yliopistossa Aalto Startup Center, jolla on yli 20 vuoden kokemus startupien valmentamisesta. ”Hautomossa startupit saavat vahvistusta omaan liiketoimintaansa ja voivat hyödyntää asiantuntijoidemme osaamista ja kontakteja sekä saavat valmennuksia ja työkaluja asiakassuhteiden luomiseen ja rahoituksen saamiseen”, toteaa Aalto Startup Centerin johtaja Marika Paakkala.

Haku käynnistyy kesäkuussa

Ensimmäinen hakukierros Urban Tech Helsinkiin on auki 30.6.–22.8. Kolmen vuoden aikana toteutettavaan maksuttomaan valmennusohjelmaan otetaan vuosittain 15–20 startup-yritystä, joiden hautomokausi kestää vähintään vuoden. Ensimmäisessä haussa etsitään yrityksiä kaikilta kestävän kaupunkiteknologian alueilta, joita ovat kestävä rakentaminen, kiertotalous, jätehuolto, puhdas energia ja liikkuminen sekä urbaani ruoantuotanto ja hyvinvointi.

Valituille yrityksille hautomo tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkien suurimpien haasteiden ratkaisemiseen aidossa kaupunkiympäristössä ja kaupungin kokeilualustoilla. Lisäksi yritykset pääsevät verkostoitumaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan keskittyvien organisaatioiden sekä yritysten kanssa. Luvassa on myös näkyvyyttä pääkaupunkiseudun startup-ekosysteemissä.

Urban Tech Helsinki toimii sekä startup-kampus Maria 01:n tiloissa että Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella sekä kytkeytyy tiiviisti muuhun alueen korkeakoulukampuksilla tehtävään innovaatio- ja esihautomotoimintaan. ”Helsingin seudun aktiivinen startup-yhteisö on tärkeä osa yritysten verkostoa ja tutkitusti tärkeimpiä alueemme menestystekijöitä. Etsimmekin nyt kunnianhimoisia startupeja mukaan rakentamaan kestäviä kaupunkiratkaisuja maailman parhaassa ympäristössä” kertoo Urban Tech Helsingin projektipäällikkö Kaisa Ahonen Aalto Startup Centerista.

Urban Tech Helsinki järjestää ensimmäisen infotilaisuuden hakijoille 28.6. kello 14–15. Ilmoittautuminen infotilaisuuteen

Urban Tech Helsinki -verkkosivusto aukeaa osoitteessa http://urbantechhelsinki.fi 28.6.

