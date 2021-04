Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto perustavat hautomon edistämään puhtaita ja kestäviä kaupunkiratkaisuja

Jaa

Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto perustavat uuden Urban Tech Helsinki -hautomon helsinkiläisille startup-yrityksille. Puhtaisiin ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin keskittyvän hautomon tarkoituksena on synnyttää innovatiivisia ja kasvukykyisiä yrityksiä, jotka keskittyvät ratkaisemaan kaupunkien haasteita. Painopisteinä ovat erityisesti puhdas energia, liikkuminen, kestävä rakentaminen, kiertotalous, jätehuolto ja urbaani ruoantuotanto.

Urban Tech Helsingin tavoitteena on houkutella uusia osaajia ja yrityksiä pääkaupunkiseudulle sekä tukea ja vauhdittaa uusien, erityisesti tutkimuslähtöisten yritysten syntymistä ja alkuvaiheen kasvua. Lisäksi hautomotoiminnalla halutaan tukea tutkimustyön synnyttämien innovaatioiden kasvua kansainväliseksi liiketoiminnaksi. Tavoitteena on myös tehdä tiivistä yhteistyötä kestäviin kaupunkiratkaisuihin panostavien suurten yritysten kanssa. Kaupungin rahoitus uudelle hautomolle ohjataan Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta, jonka keskeisenä tavoitteena on kaupungin osaamisperustan vahvistaminen.

”Urban Tech Helsinki on erinomainen lisä Helsingin innovaatioekosysteemiin, sillä Helsinki haluaa toimia yhä aktiivisemmin alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka etsivät ratkaisuja aikamme suuriin globaaleihin haasteisiin ja tuottavat uusia vientimahdollisuuksia. Tarjoamalla toimivan kaupungin alustaksi yrityksillemme uskon, että meillä on kaikki mahdollisuudet houkutella parhaita kykyjä ja ideoita myös maailmalta Helsinkiin. Urban Tech Helsinki on panostus Helsingin uudistumiskykyyn ja se mahdollistaa kestävien maailmanluokan innovaatioiden kehittämisen Helsingissä aivan uudella tavalla”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Urban Tech Helsinki edistää myös Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston strategisen kumppanuuden tavoitteita, joita ovat muun muassa kansainvälinen yhteistyö, näkyvyys ja viestintäyhteistyö sekä kansainvälisten osaajien työllistyminen.

”Urban Tech Helsingin tavoitteet kytkeytyvät erinomaisesti Aalto-yliopiston strategiaan rakentaa kestävää tulevaisuutta. Aallon tavoitteena on uudistaa yhteiskuntaa tutkimukseen perustuvan tiedon, luovuuden ja yrittäjämäisen ajattelutavan avulla. Yhteistyökumppanina tuomme Aallon laajan kansainvälisen verkoston ja korkealaatuisen tutkimus- ja innovaatio-osaamisen yritysten ja kaupungin hyödynnettäviksi. Urban Tech Helsinki vahvistaa merkittävästi pääkaupunkiseudun innovaatioekosysteemin kykyä aikaansaada kestäviä ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin”, toteaa Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

"Helsinki rakentaa kumppaneidensa kanssa maailman parasta innovaatioekosysteemiä ja vauhdittaa globaalien kestävyyshaasteiden ratkaisemista. Urban Tech Helsinki -hautomossa kohtaavat suomalainen huippututkimus, Helsingin loistava startup-ekosysteemi ja globaalit kaupunkien kestävyyteen liittyvät haasteet, jotka ovat miljardien eurojen mahdollisuus Suomelle ja suomalaisille innovatiivisille yrityksille", sanoo innovaatiot- ja uudet kokeilut -yksikön päällikkö Santtu von Bruun Helsingin kaupungilta.

Urban Tech Helsinki toimii sekä startup-kampus Maria 01:n tiloissa että Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella sekä kytkeytyy tiiviisti muuhun alueen korkeakoulukampuksilla tehtävään innovaatio- ja hautomotoimintaan. Hautomotoiminta on voittoa tavoittelematonta. Yhteistyösopimus Helsingin ja Aalto-yliopiston välillä Urban Tech Helsingin toiminnasta on voimassa 2021–2025. Tavoitteena on, että haku hautomoon aukeaa kesäkuussa.

Urban tech -termillä tarkoitetaan teknologia-alan startup-yrityksiä, jotka keskittyvät ratkaisemaan kaupunkien haasteita kestävästi teknologian avulla.



